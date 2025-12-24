Guanajuato pasa del primer a tercer lugar en policías asesinados

Durante el año y con corte a noviembre, la muerte de 36 elementos de seguridad en el estado lo convierten en el tercer lugar, después de Sinaloa y Guerrero

Daniela Solórzano24 diciembre, 2025

Guanajuato.- El estado cierra el año con la muerte de 36 elementos de seguridad, según la información de Causa en Común con corte a noviembre. El estado se mantiene entre los primeros lugares, estando sólo por debajo de Sinaloa, con 44 policías y Guerrero con 37, aunque en 2024 ocupaba el primer lugar con 46 defunciones.

 Celaya 3 policías de tránsito, 2 guardia nacional y 5 municipales
 Dolores Hidalgo 1 policía municipal
 Guanajuato 1 municipal
 León 1 federal
 Pénjamo 2 municipales y 1 estatal
 Salamanca 4 municipales y 1 federal militar
 Valle de Santiago 4 municipales
 Villagrán 1 federal guardia nacional
 Yuriria 1 tránsito y 2 ministeriales federales
 Abasolo 1 estatal
 Apaseo 1 municipal
 Apaseo el alto 2 municipales y 1 federal guardia nacional en
 Guanajuato 1 municipal
 San José Iturbide 1 municipal

De acuerdo con las cifras de años pasados, en 2023 fueron 60 y en 2024 fueron 61, lo que ubica al 2025 en una baja de poco menos de la mitad de víctimas

Al revisar los datos de Causa en Común, es notable la vulnerabilidad de elementos municipales, ya sean de tránsito o preventivos que suman 26 cuerpos locales, y ello se refleja no sólo en Guanajuato, sino en todo el país.

Policías asesinados a nivel nacional

Este año en México, se registraron 326 asesinatos con el 64 por ciento correspondientes a elementos de seguridad pública municipal, el 30 por ciento fueron federales y sólo el 6 por ciento estatales. De ellos, 302 eran hombres y 24 eran mujeres. Aunque más de la mitad fueron privados de la vida mientras se encontraban en activo, el 29 por ciento de las víctimas estaba de descanso, el 6 por ciento, equivalente a 20 víctimas, eran ex policías y de 22 elementos no se recopilaron datos.

Sinaloa (44), Guerrero (37), Guanajuato (36), Michoacán (29) y Veracruz (24) son los estados con más casos, mientras que Durango, San Luis Potosí, Nayarit, Yucatán y Tamaulipas están en ceros.

