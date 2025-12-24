Regalos navideños: entre tradición y preferencias actuales

Guanajuato.- La temporada navideña en México siempre ha estado marcada por la tradición de compartir y dar regalos a los seres queridos, ya sea en intercambios o simplemente ofrecer detalles. A pesar de los retos económicos, el espíritu y la intención prevalecen. El tiempo de calidad, la ropa, el calzado, los chocolates son los obsequios que nunca pasan de moda.

Este año, de acuerdo con El Economista, el presupuesto promedio para las fiestas ha escalado a los 6 mil 300 pesos, un incremento notable frente a los 5 mil 500 pesos destinados en 2024. Sin embargo, este aumento del 15 por ciento en el gasto se traduce, debido a la inflación y el costo de vida, en una cantidad menor de obsequios: de 31 regalos que se compraban anteriormente, sólo alcanza para 10.

La mitad de los compradores aún prefiere acudir a tiendas físicas para elegir sus obsequios, buscando asegurar la calidad de lo que entregan a sus seres queridos.

Preferencias de los mexicanos

Un estudio de Research Land confirma que el 52 por ciento de la población ve esta época como un momento único para compartir en familia. Esto se refleja de la siguiente manera:

65 por ciento del presupuesto se destina a la familia directa y, en ocasiones a parientes lejanos

20 por ciento para los amigos cercanos.

15 por ciento para compromisos laborales y compañeros de oficina

¿Qué regalar en estas fechas?

Si aún no decides qué comprar, las tendencias de este año apuntan a una mezcla entre lo clásico y lo tecnológico. Las mejores opciones según las preferencias actuales:

La ropa, el calzado y los accesorios siguen siendo la categoría que más buscan los mexicanos al momento de elegir el regalo ideal: sudaderas con forro térmico para el frío, tenis de marcas nacionales o internacionales, carteras de piel, aretes, collares y suéteres son un ejemplo.

Los dispositivos inteligentes han dejado de ser un lujo para volverse artículos de uso diario que facilitan el hogar o la vida en general. Ahora es común dar relojes inteligentes (Smartwatches), lámparas LED que cambian de color desde el celular, enchufes wifi para programar el encendido de luces, sensores de movimiento y asistentes virtuales como Alexa son bien recibidos.

Artículos de cuidado personal, perfumería y belleza están de moda con la viralización de rutinas de bienestar personal. Sets de lociones y cremas hidratantes, perfumes, ya sean de alta gama o dupes, kits de maquillaje son una forma de demostrar el afecto hacia la persona.

Tiempo de calidad es esencial. La mayoría de los mexicanos aprecian más pasar tiempo con sus seres queridos y generar nuevas experiencias, según el informe. Una cena en un restaurante, una actividad en familia o ir de visita a algún lugar turístico es considerado de los regalos más importantes.

Otros obsequies incluyen equipo deportivo, así como vestimenta; accesorios para entrenamiento son populares y la ropa ha ocupado un lugar trascendental en el clóset de las personas. Tapetes de yoga, pesas, balones, toallas, sudaderas, pants, tenis adecuados, incluso audífonos que hagan más amenas las sesiones cuentan.