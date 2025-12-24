CAM concentrará el pago del Predial 2026 con descuentos de hasta 14%

Irapuato, Guanajuato.- A partir del 2 de enero de 2026, el Centro de Atención Municipal (CAM) será la sede principal para que las y los irapuatenses realicen el pago del impuesto Predial 2026, que contará con un 12% de descuento durante enero y 10% durante febrero para pagos presenciales en cajas.

Para quienes realicen su pago en línea, a través de la página pagos.irapuato.gob.mx, los beneficios serán mayores: 14% de descuento en enero y 12% en febrero.

El Gobierno de Irapuato invita a la ciudadanía a acudir al CAM, ubicado en Hidalgo #77, Zona Centro, donde se contará con 13 cajas de cobro, 5 kioscos de autocobro y un módulo de facturación, con el objetivo de ofrecer un proceso ágil, sencillo y rápido.

También estarán disponibles 4 módulos de impresión de estados de cuenta, 4 módulos de trámites de beneficios, así como un espacio para aclaraciones de valor fiscal.

Los horarios de atención en el CAM serán:

Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Sábados: 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

Además, se habilitarán módulos de cobro en las plazas comerciales Jacarandas, Magna, San Roque y en La Comer, con horario:

Lunes a viernes: 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

Sábados: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

El pago oportuno del Predial contribuye al fortalecimiento del presupuesto municipal, lo que permite mejorar la seguridad pública, los servicios municipales y otros proyectos que benefician a toda la ciudadanía. Su contribución hace que Irapuato lata con fuerza y avance con paso firme.