CAM concentrará el pago del Predial 2026 con descuentos de hasta 14%

A partir del 2 de enero, Irapuato ofrecerá descuentos y módulos para facilitar el pago oportuno del impuesto Predial

Redacción Notus24 diciembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- A partir del 2 de enero de 2026, el Centro de Atención Municipal (CAM) será la sede principal para que las y los irapuatenses realicen el pago del impuesto Predial 2026, que contará con un 12% de descuento durante enero y 10% durante febrero para pagos presenciales en cajas.

Para quienes realicen su pago en línea, a través de la página pagos.irapuato.gob.mx, los beneficios serán mayores: 14% de descuento en enero y 12% en febrero.

El Gobierno de Irapuato invita a la ciudadanía a acudir al CAM, ubicado en Hidalgo #77, Zona Centro, donde se contará con 13 cajas de cobro, 5 kioscos de autocobro y un módulo de facturación, con el objetivo de ofrecer un proceso ágil, sencillo y rápido.

También estarán disponibles 4 módulos de impresión de estados de cuenta, 4 módulos de trámites de beneficios, así como un espacio para aclaraciones de valor fiscal.

Los horarios de atención en el CAM serán:

  • Lunes a viernes: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
  • Sábados: 8:30 a.m. a 1:00 p.m.

Además, se habilitarán módulos de cobro en las plazas comerciales Jacarandas, Magna, San Roque y en La Comer, con horario:

  • Lunes a viernes: 8:30 a.m. a 3:00 p.m.
  • Sábados: 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

El pago oportuno del Predial contribuye al fortalecimiento del presupuesto municipal, lo que permite mejorar la seguridad pública, los servicios municipales y otros proyectos que benefician a toda la ciudadanía. Su contribución hace que Irapuato lata con fuerza y avance con paso firme.

Redacción Notus24 diciembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información