Guanajuato participa en encuentro nacional del DIF para fortalecer programas comunitarios

Mérida, Yucatán.- El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, participó en el XXV Encuentro Nacional de Alimentación y Desarrollo Comunitario, un espacio convocado por el Sistema Nacional DIF para fortalecer la coordinación, el intercambio de experiencias y la mejora continua de los programas dirigidos a los grupos prioritarios del país.

En representación de Guanajuato acudieron el presidente del Consejo Consultivo del Sistema DIF Estatal, Juan Carlos Montesinos Carranza y el Director General, José Alfonso Borja Pimentel, quienes se sumaron a los trabajos, conferencias y actividades que buscan mejorar la planeación, operación y evaluación de la Estrategia Integral de Asistencia Social, Alimentación y Desarrollo Comunitario.

Durante la inauguración, la Titular del Sistema Nacional DIF, María del Rocío García Pérez, dio la bienvenida a las y los representantes de los 32 Sistemas Estatales DIF, subrayando la importancia de este encuentro para actualizar lineamientos, compartir buenas prácticas y fortalecer la atención social en todo el territorio nacional.

Como parte del programa, Juan Carlos Montesinos Carranza participó en el recorrido por la exposición fotográfica y presentación de proyectos exitosos del Programa de Desarrollo Comunitario (PSBC) de Yucatán, donde se difundieron iniciativas que promueven la participación comunitaria, la autosuficiencia y el fortalecimiento del tejido social.

Al concluir su recorrido, Montesinos Carranza destacó el valor de estos intercambios nacionales al mencionar que “ser parte de este encuentro nos permite reafirmar que la construcción de una mejor calidad de vida para las y los beneficiarios de las comunidades; el escuchar experiencias de todo el país nos impulsa a fortalecer nuestros programas y a seguir innovando para que ninguna familia se quede atrás”.

Además, se realizó la premiación del Concurso Nacional de Fotografía con enfoque en Alimentación, Desarrollo Comunitario y Grupos Prioritarios, donde se reconoció el talento y la mirada social de participantes de diversas entidades.

El encuentro, reunió a especialistas, equipos técnicos y representantes de los Sistemas Estatales DIF para analizar avances, revisar retos y trazar estrategias conjuntas que fortalezcan los programas de atención dirigidos a las poblaciones más vulnerables.

El Sistema DIF Estatal Guanajuato seguirá implementando políticas sociales de calidad, impulsadas mediante la colaboración nacional y la mejora continua de sus programas alimentarios y comunitarios.