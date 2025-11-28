Guanajuato reconoce a 81 defensoras y defensores públicos por su labor en 2025

Guanajuato, Gto.- En un acto muy significativo, se llevó a cabo la Ceremonia de Reconocimiento al Personal de la Defensoría Pública 2025, donde se distinguió el compromiso, la entrega y la vocación de servicio de 81 defensoras y defensores públicos del estado.

Durante el evento, se otorgó un reconocimiento póstumo a Gustavo Emilio Delgado Muñoz, cuyo legado y profesionalismo continúan inspirando a quienes integran la Defensoría Pública. Su labor fue recordada como un ejemplo de ética, dedicación y profundo respeto por la dignidad humana.

El Secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, subrayó que el personal reconocido forma parte esencial del esfuerzo por construir un sistema más cercano, humano y protector de los derechos de la ciudadanía.

“Ustedes, como parte de esta, que es la defensoría de la gente, son una pieza fundamental de nuestro equipo en la Secretaría de Gobierno, porque con su labor de todos los días responden a la confianza de las personas, con trato humano y atención de calidad”.

Agregó que la Defensoría de Guanajuato es considerada como una de las mejores a nivel nacional, y exhortó a las y los homenajeados a seguir trabajando por el bien de la ciudadanía, todo con el respaldo de la Gobernadora Libia Dennise, quien apoya la labor y el compromiso de la defensoría de la gente.

Asimismo, se reiteró el compromiso institucional para fortalecer a la Defensoría mediante capacitación continua, herramientas actualizadas y acompañamiento permanente, para que cada defensora y defensor cuente con las condiciones necesarias para desarrollar su labor con excelencia.

En el evento participaron Roberto Mario Enríquez Carrillo, Subsecretario de Servicios a la Comunidad y Bricio Balderas Álvarez, Director de Defensoría Pública.