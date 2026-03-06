Realizan bacheo y colocan topes en Manuel Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato.- Como parte del programa de bacheo que se cubre en la Cd. De Manuel Doblado, a través de la Unidad de Administración Sustentable del Territorio, se realizó esta actividad en distintos puntos de la ciudad; aunado a la colocación de topes.

Lo anterior luego del análisis con el que se detectaron los puntos en los que hacía falta la intervención, por lo que se dio comienzo al bacheo en algunos tramos.

El programa de bacheo se implementó para dar atención en el bulevar que lleva al Hospital Comunitario de la ciudad, así como a lo largo de la calle Gral. Juan Álvarez hasta la calle Manuel Doblado, y de la calle Gral. Ignacio Rayón hasta Libramiento Independencia.

Además de esto, se colocaron topes en las calles en las que se consideró necesario de acuerdo al propio crecimiento de la ciudad y por ende al flujo peatonal y vehicular.

Este trabajo se llevó a cabo sobre la calle Matamoros, entre las calles Arroyo Machigüis y 20 de noviembre; así como en la calle Portugal, antes y después del cruce con la calle Juan Álvarez.

De tal manera que se informa a la ciudadanía y conductores para que consideren la colocación de estos topes y circulen con la precaución necesaria.