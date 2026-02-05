Guanajuato: masacres escalan en 2025 y dejan decenas de muertos

Guanajuato.- En los últimos 7 años, el estado de Guanajuato ha vivido una serie de hechos violentos catalogados como “masacres” o “multihomicidios” ocurridos en un solo ataque con varias víctimas mortales confirmadas, en el contexto de una violencia sostenida impulsada por enfrentamientos entre organizaciones del crimen organizado.

Entre los hechos más letales registrados se encuentran:

1 de julio de 2020 – Irapuato : Un comando armado ingresó al centro de rehabilitación “Recuperando Vida”, donde 27 personas fueron asesinadas.

: Un comando armado ingresó al centro de rehabilitación “Recuperando Vida”, donde 27 personas fueron asesinadas. 15 de octubre de 2022 – Irapuato : Un tiroteo en un bar en la colonia 12 de Diciembre dejó aproximadamente 14 muertos.

: Un tiroteo en un bar en la colonia 12 de Diciembre dejó aproximadamente 14 muertos. 9 de marzo de 2019 – Salamanca : Un ataque en el centro nocturno La Playa se saldó con 14 personas muertas.

: Un ataque en el centro nocturno La Playa se saldó con 14 personas muertas. 6 de marzo de 2025 – Apaseo el Grande : 7 personas asesinadas en el panteón municipal de San José de Agua Azul.

: 7 personas asesinadas en el panteón municipal de San José de Agua Azul. 16 de marzo de 2025 – Salamanca : 7 muertos y varios heridos tras un ataque en una cancha de fútbol en San José de Mendoza.

: 7 muertos y varios heridos tras un ataque en una cancha de fútbol en San José de Mendoza. 19 de mayo de 2025 – San Felipe : 7 personas asesinadas en la plaza principal de San Bartolo de Berríos.

: 7 personas asesinadas en la plaza principal de San Bartolo de Berríos. 24 de junio de 2025 – Irapuato : 12 víctimas mortales y al menos 20 lesionados durante la celebración de una fiesta patronal en Barrio Nuevo (San Juan).

: 12 víctimas mortales y al menos 20 lesionados durante la celebración de una fiesta patronal en Barrio Nuevo (San Juan). 25 de enero de 2026 – Salamanca: 11 personas asesinadas en un ataque armado en una cancha deportiva en Loma de Flores.

Estos hechos, cada uno definido por un único ataque con múltiples víctimas fatales, ilustran la gravedad de la violencia en el estado, que no sólo ha generado picos de victimización en eventos aislados, sino que se enmarca en una serie histórica de homicidios elevados.

Según cifras oficiales y análisis periodísticos, Guanajuato ha sido el estado con mayor número de homicidios dolosos en México, con más de 2 500 asesinatos en 2024, según datos de SESNSP, y 2 539 homicidios registrados en 2025, representando cerca del 11 % de las muertes violentas a nivel nacional.

La prevalencia de estos ataques se enmarca en la disputa entre grupos del crimen organizado con presencia activa en la entidad. Autoridades y análisis de seguridad han señalado que al menos cinco cárteles con diferentes grados de influencia operan en Guanajuato, incluidos grupos con proyección local y nacional, lo que intensifica la competencia territorial y las pugnas por delitos como huachicol, extorsión, narcomenudeo y otras economías delictivas.

La violencia homicida, aunque con algunas reducciones recientes atribuibles a estrategias de seguridad conjuntas entre el gobierno estatal y federal, continúa siendo una preocupación central para las autoridades y la sociedad civil en el estado del Bajío, donde eventos como los listados evidencian no solo la magnitud de las muertes, sino también la persistencia de retos en materia de seguridad pública.