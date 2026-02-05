Máynez pone ‘en la mira’ a alcaldesa de León para gobernar Guanajuato

El coordinador de Movimiento Ciudadano elogió a Alejandra Gutiérrez, ‘considerándola’ como un perfil fuerte para gobernar en la entidad con la bandera de su partido

Redacción Notus5 febrero, 2026

Guanajuato, Guanajuato.- El coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Máynez señaló a la alcaldesa panista, Alejandra Gutiérrez como “una personalidad con los aditamentos para gobernar” en el estado, ya que lo ha demostrado en León. Ante ese comentario, dejó claro que el MC estaría más que abierto a mantener un diálogo con ella. “Nosotros estamos aquí para ganar y para aspirar a gobernar en Guanajuato”.

Máynez declaró que el estado es uno de los más importantes del país y que es preciso dar seguimiento al gobierno de Guanajuato. El coordinador destacó los logros de la alcaldesa, además de su cercanía con gobernantes del partido y la replicación de proyectos propuestos por los mismos en León; lo que sería pauta para un acercamiento si ella decidiera dejar al PAN.

“Ella tendrá que tomar sus definiciones”, comentó, planteando la posibilidad de que Alejandra se sume a las filas de Movimiento Ciudadano. Aunque para ello, la presidenta tendría que demostrarle a los ciudadanos que puede cumplirle a la gente.

