Abogado de Celaya es vinculado a proceso por extorsión agravada

Celaya, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró la captura y vinculación a proceso penal de RAMÓN RENÉ “N” por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada en el municipio de Celaya.

Los hechos que dieron origen a esta investigación iniciaron en septiembre de 2023, cuando las víctimas comenzaron a ser objeto de presiones mediante mensajes intimidatorios y comunicaciones escritas. Bajo amenazas constantes vertidas desde diversos números telefónicos distintos, los afectados fueron forzados a entregar diversas sumas de dinero, acumulando un detrimento patrimonial fuerte.

Tras una labor de inteligencia y cateos simultáneos para cumplimentar la orden de aprehensión, elementos de la agencia de Investigación Criminal lograron la captura del imputado y el aseguramiento de evidencia clave. Entre los indicios asegurados se encuentran objetos relacionados con la actividad criminal, así como un vehículo de lujo.

En la audiencia, un Juez de Control determinó que los datos de prueba aportados por el Ministerio Público son suficientes para sujetar a proceso penal al presunto responsable, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva durante el tiempo que dure el proceso.

Como parte de la estrategia integral de atención a este caso, la Fiscalía ha canalizado a las víctimas a servicios de atención psicológica para atender el daño emocional derivado de estos hechos. Se contempla garantizar la reparación integral, tanto moral como material, y asegurar que el responsable reciba la sanción correspondiente conforme a la ley.