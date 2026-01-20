Guanajuato lleva a José Alfredo, su patrimonio y su visión turística al corazón de Madrid

Madrid, España.- En el corazón cultural de España, Guanajuato hizo sentir su identidad, su música y su visión de futuro. La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo encabezó una intensa jornada de trabajo en Madrid, donde la cultura, el patrimonio y la inversión turística se entrelazaron como una sola narrativa: la de un estado que apuesta por sus raíces para proyectarse al mundo.

La gobernadora inauguró en el Instituto Cultural de México la exposición “Pero sigo siendo el Rey”, un homenaje a José Alfredo Jiménez en el marco del centenario de su natalicio. Frente a autoridades, representantes culturales y público español, Libia Dennise destacó la vigencia del compositor guanajuatense como una voz universal capaz de unir generaciones, países y emociones. Señaló que la muestra es un recorrido íntimo por la vida y obra del autor de canciones que siguen acompañando a millones, y agradeció el respaldo de la Embajada de México en España, así como la colaboración de Paloma Jiménez Galván para preservar el legado de su padre.

La gobernadora subrayó que, en tiempos complejos, la música y la poesía de José Alfredo funcionan como un puente cultural entre México y España, una conexión viva que refuerza los lazos históricos entre ambos pueblos. Invitó a recorrer la exposición —abierta hasta el 15 de febrero— como una experiencia que no solo recuerda a un compositor, sino a un país que canta, sueña y celebra la vida.

La agenda continuó en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), donde Libia Dennise presidió la toma de protesta de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial A. C. Durante el acto, asumió la presidencia la alcaldesa de Guanajuato Capital, Samantha Smith Gutiérrez, hecho que la gobernadora calificó como un nuevo capítulo de liderazgo para las ciudades patrimonio del país. Destacó que Guanajuato es el único estado con dos ciudades reconocidas por la UNESCO —Guanajuato Capital y San Miguel de Allende— y remarcó que conservar el pasado no es un acto simbólico, sino una responsabilidad activa para generar bienestar presente y futuro.

En este mismo contexto, Libia Dennise recordó que México se encuentra entre los siete países con más sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial, un reconocimiento que refleja el compromiso con la memoria, la identidad y la diversidad cultural. Reconoció el trabajo de las ciudades patrimonio del país y llamó a seguir protegiendo un legado que pertenece a México y al mundo.

La gira cerró con la participación de la gobernadora en el Foro Turismo e Inversión 2026, organizado por BBVA México, donde compartió panel con mandatarios estatales y líderes empresariales. Ahí, destacó a Guanajuato como la quinta economía del país, su ubicación estratégica en el Corazón del Bajío, su red de conectividad y su liderazgo como el clúster automotriz más importante de América Latina. Subrayó que el turismo aporta el 10 por ciento del Producto Interno Bruto estatal y que, solo el año pasado, el estado recibió a 22 millones de visitantes.

Entre música, patrimonio y cifras, la presencia de Guanajuato en Madrid dejó claro que la cultura y el turismo no solo preservan la identidad, sino que también impulsan desarrollo, inversión y proyección internacional.