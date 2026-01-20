Aseguran 75 vapeadores en Guanajuato y refuerzan prohibición total

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud mediante la Protección de Riesgos Sanitarios realizó en el estado durante el año pasado el aseguramiento de 75 productos entre vapeadores y recargas.

Cabe mencionar que a partir del 16 de enero queda prohibida toda actividad relacionada con la producción, fabricación, distribución, comercialización, importación, exportación, publicidad y suministro de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos análogos, incluidos los desechables o de un solo uso.

Luis Carlos Zúñiga Durán, director general de Protección contra Riesgos Sanitarios, informó que, durante el año 2025 en el estado de Guanajuato, se realizaron 26 visitas de verificación a establecimientos que comercializan estos productos.

“En total se tuvieron 75 productos asegurados, entre las sanciones se aplicaron tres amonestaciones con apercibimiento, y seis multas (de 79 mil 250 doscientos cincuenta pesos)”, indicó Zúñiga Durán.

La COFEPRIS refiere que los vapeadores o cigarros electrónicos son dispositivos que funcionan con baterías y son utilizados con sustancias denominadas e-líquidos, que generalmente contienen nicotina, la mayoría emplean saborizantes, que se calientan degradando térmicamente la sustancia y generando un aerosol, en lugar del humo de los cigarros convencionales.

El aerosol que emana de estos dispositivos contiene sustancias tóxicas con efectos negativos en la salud (glicoles, aldehídos, formaldehído, compuestos orgánicos volátiles, nitrosaminas específicas del tabaco y metales como el níquel y plomo).

Entre los principales riesgos asociados al empleo de estos productos se encuentran: inflamación de las vías respiratorias, garganta y tos seca, infecciones virales, enfermedad pulmonar y daños respiratorios; su uso a largo plazo aumenta el riesgo de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y afecciones cardiovasculares.

“De entrada con la nueva disposición o esta adhesión a la Ley General de Salud, nos convierte en un marco normativo, obligatorio y de aplicación en toda la República, lo cual le da mucha fortaleza, de entrada, quiero comentar que ya no está la Secretaría de Salud sola en esta acción contra el uso de los vapeadores.

“La legislación ahora viene desde la misma fabricación, con la importación de algunos insumos para la fabricación de estos productos, el almacenaje, la distribución y la comercialización. Hay que puntualizar mucho aquí que el vap está prohibido por decreto hace más o menos de 2 años, pero que era nada más en la parte terminal de esta cadena, ahora queda involucrada toda la cadena y eso robustece mucho las acciones”, puntualizó Zúñiga Durán.