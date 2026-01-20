Comienza el paso de “sanjuaneros” por la capital

Guanajuato, Guanajuato.- Esta semana comenzó el tránsito por este municipio de personas peregrinas que caminan rumbo al Santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Protección Civil de esta capital puso en funcionamiento la anual “Operación Peregrino”.

La madrugada de este domingo, una unidad de Protección Civil municipal recibió y acompañó a la primera peregrinación. Se trata del Grupo Luis Contreras, proveniente de Dolores Hidalgo.

El contingente partió de Mesa de San José y recorrió Santa Rosa, Los Mexicanos, Noria Alta y Santa Teresa, para seguir su camino hacia Silao y de ahí rumbo a San Juan de Los Lagos.

Protección Civil informó que el trayecto se desarrolló sin contratiempos.

Esperan 30 mil peregrinos

Protección Civil estima que pasarán unos 30 mil peregrinos por este municipio durante los meses de enero y febrero. La corporación activó el “Operativo Peregrino 2026”, que tiene como objetivo es salvaguardar la integridad de las y los peregrinos, así como de conductores y ciudadanía en general, mediante acciones de prevención, vigilancia y acompañamiento coordinado en puntos estratégicos del municipio.-

Personal de la dependencia realizó recorridos de inspección en las principales zonas donde los contingentes suelen descansar o pernoctar, entre ellas la Mesa de San José, sobre la carretera Guanajuato–Dolores Hidalgo; la comunidad de La Sauceda, en los campos de béisbol y fútbol; y Santa Teresa, en el terreno frente a la iglesia y el campo de fútbol, con el fin de identificar y reducir posibles riesgos.

Los primeros contingentes provienen de los municipios de San Diego de la Unión y Dolores Hidalgo. Al igual que los consecuentes, a cada uno se le brindará acompañamiento desde su entrada al municipio, con apoyo en carreteras para prevenir accidentes, y posteriormente se realiza la entrega del resguardo a las corporaciones del siguiente municipio por el que continúan su trayecto, garantizando así un traslado seguro y ordenado.

Para quienes hagan escala en este municipio, se asignaron zonas de descanso en Mesa de San José, Ojo de Agua de Calvillo, Calvillo, La Sauceda y la Ex Estación del Ferrocarril, además de mantener coordinación permanente con la Policía Municipal Preventiva, Policía Vial, Guardia Nacional y Policía Estatal de Caminos para un acompañamiento integral.

La dirección de Protección Civil se mantendrá en vigilancia permanente y en coordinación con otros cuerpos de emergencia y de seguridad para que el Operativo Peregrino 2026 transcurra en orden y sin mayores incidencias.