Guanajuato, entre los estados con más afiliaciones a Somos MX

GUANAJUATO, GTO.- Somos MX, agrupación que busca obtener su registro como partido político nacional, logró rebasar las 200 asambleas distritales que marca la ley. Al finalizar 2025 logró casi 150 mil afiliaciones.

En el caso del estado de Guanajuato, tiene 11,549 personas afiliadas. El 60 por ciento se afilió en las asambleas y el resto vía aplicación digital. La entidad es la tercera a nivel nacional sólo por debajo del estado de México y la ciudad de México, las dos más pobladas del país.

Entre las tres entidades suman más de 50 mil personas afiliadas, lo que representa la tercera parte de la afiliación nacional.

El corte hasta el 18 de diciembre de 2025 indica que Somos MX logró rebasar las 148 mil afiliaciones y realizar 217 asambleas. Para fin de año, la agrupación llevaba 159,712 afiliaciones, de las cuales 119,386 fueron en asambleas.

De los 15 distritos federales que hay en el estado de Guanajuato, Somos MX ha realizado asambleas en 12. Sólo faltan los distritos 10 (cabecera en Yuriria), 13 (Celaya) y 14 (Salvatierra), zonas de dominio morenista.

Destaca la cantidad de personas afiliadas en los distritos 11 (León), 06 (León), 12 (Salamanca) y 04 (Guanajuato), donde la participación y registro fue de más de 1,400 personas. La ley marca que en cada asamblea basta con 300 afiliaciones para ser reconocida formalmente.

En Guanajuato se han integrado exmilitantes panistas y perredistas, así como gente sin partido, lo que ha motivado una baja de padrón en el Partido Acción Nacional. Parte de los perredistas que no se integraron a Movimiento de Regeneración Nacional se fueron también a Somos MX.

La agrupación debe alcanzar 260 mil afiliaciones, de acuerdo con la ley, pero confían en lograr las 350 aun cuando les faltan asambleas en menos de 100 distritos. Tienen hasta febrero para lograrlo.

Panorama Nacional

Además de Somos MX, hay otras agrupaciones que buscan el registro como Partido Político Nacional (PPN) y que llevan delantera en materia de personas adeptas:

México Tiene Vida lleva 222,653 afiliaciones y Construyendo Sociedades de Paz lleva 197,705.

Los que se quedaron en la orilla son Transformación que Fortalece a México, afín a Morena y sólo 83 afiliaciones, y el ultraderechista México Republicano, que apenas junto poco más de 3,500 afiliaciones.