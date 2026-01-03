Fallece agente de la FSPE tras choque de patrulla en libramiento de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un accidente vehicular registrado durante la madrugada de este sábado cobró la vida de una agente de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y dejó a tres elementos más lesionados, luego de que la patrulla en la que viajaban se viera involucrada en un choque en el Libramiento Norponiente de Irapuato.

La información fue confirmada por el secretario de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, quien detalló que el percance ocurrió entre las comunidades de Arandas y el rancho Hermenegildo Galeana, mientras la unidad realizaba labores operativas sobre los tramos carreteros de la zona.

De acuerdo con lo informado por el funcionario estatal, la patrulla se encontraba en servicio activo al momento del accidente. Aunque no se precisaron las características del impacto ni el objeto o vehículo involucrado, se confirmó que los hechos ocurrieron en el ejercicio de las funciones de las y los agentes.

Tras el reporte del siniestro, unidades de emergencia municipales y estatales acudieron al lugar para brindar auxilio. Los cuerpos de rescate realizaron maniobras para estabilizar y trasladar a los agentes heridos a centros hospitalarios, mientras que en el sitio se confirmó el fallecimiento de la elemento estatal.

La zona fue acordonada y permaneció bajo resguardo de la Guardia Nacional División Caminos, en espera del arribo del personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que se encargó de las diligencias correspondientes.

Finalmente, el titular de la Secretaría de Seguridad y Paz expresó su solidaridad y acompañamiento a la familia de la agente fallecida, así como a sus compañeras y compañeros de corporación, además de desear una pronta recuperación a los elementos lesionados.