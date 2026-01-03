Un Ford 1928 recorre las calles de Guanajuato

GUANAJUATO, GTO.- Un automóvil con placas NN-6-M transitó por Cantarranas ante decenas de curiosos que respondían con sus manos al saludo de una pareja de novios. El vehículo llegó a la Basílica Colegiata de Nuestra Señora y de él bajaron rumbo al altar.

Gregorio Casas, el conductor, estacionó ese Ford, color negro, modelo 1928, con al menos el 95 por ciento de sus piezas originales aún en funcionamiento. Sólo llantas y bandas son modernas. Gregorio los esperó al pie de la escalinata.

El chofer trabaja para una empresa de León dedicada a la renta de autos antiguos y clásicos, así como limosinas y autos modernos. El uso es variado: bodas y XV Años, pero también para traslado de ejecutivos, especialmente con autos de lujo.

Quienes rentan las llamadas “carcanchitas” (así lea dicen comúnmente en el estado) desconocen que son vehículos que han sido parte de aventuras en películas rodadas en la capital, San Miguel de Allende y León.

El ver cómo transeúntes y automovilistas se asombran con los autos antiguos y saludan a quienes ahí viajan y saber que son vehículos usados para la industria del cine son parte de las satisfacciones de Gregorio, quien esta vez manejó el Ford:

“Es un privilegio, porque no cualquiera tiene la oportunidad de manejar un auto de estos”, explica.

El hombre afirma que el vehículo “tiene sus mañitas para manejarlo, para saberlo prender”.

El auto puede ser encendido con cran (palanca especial que se introduce al frente del auto y se le hace girar para generar una chispa y encenderlo), pero por cuestión práctica se le agregó un dispositivo alternativo para encendido eléctrico

En la palanca de velocidades, explica, en vez de ser primera (adelante a la izquierda) es reversa. Tiene tres velocidades: primera hacia abajo a la izquierda, segunda abajo a la derecha y tercera arriba a la derecha.

Sólo llantas, bandas, cableado, batería y vestiduras son nuevas, para garantizar funcionamiento y comodidad. El entrevistado narra que ese auto está avalado por reconocidas asociaciones que certifican la antigüedad de los vehículos. El gobierno del estado le expide una placa especial

Si bien le complace ver cómo admiran en la calle a los vehículos que maneja, lo que todavía lo complace más es saber que el vehículo aparece en cintas como “Einsenstein en Guanajuato”, que ha sido parte de filmes y telenovelas rodadas tanto en la capital como en San Miguel de Allende e, incluso, León; son usados para ambientar el pasado y aprovechar los edificios antiguos de las zonas coloniales del estado.

La empresa tiene más de 25 años de experiencia. Todos los coches, al ser rentados, van acompañados por un conductor.

Todo es original, menos el chofer, concluye –entre risas- el entrevistado.

Industria de renta de clásicos

En 1972, el director Federico “Pichirilo” Curiel le rentó un coche clásico a Virgilio Fernández del Real, refugiado español avecinado en la ciudad de Guanajuato.

En películas como “El fantástico mundo de Juan Orol” y “Eisenstein en Guanajuato” se recreó la imagen de ciudad antigua y fueron rentados autos clásicos para el rodaje.

Cuando no hay filmes que requieren esos vehículos, están las

bodas y los 15 años.