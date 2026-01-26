Guanajuato enfrentará semana de frío intenso con posibles heladas, alerta la UG

Guanajuato.- El Mtro. Marcos Irineo Esquivel Longoria, Coordinador del Área de Ciencias Atmosféricas y del Observatorio Meteorológico de la Universidad de Guanajuato (UG), dio a conocer que se prevén temperaturas mínimas por debajo de los 10 °C durante esta semana, debido a la presencia del sistema frontal número 30 de la temporada, el cual afectará al norte del país, gran parte del centro y la región del Golfo de México.

“Para el municipio de León, Guanajuato, se estiman temperaturas mínimas de entre 5 °C y 7 °C de lunes a miércoles, que descenderán de 6 °C a 4 °C entre jueves y viernes. Durante el fin de semana, se esperan mínimas de 8 °C para el sábado y hasta 4 °C para el domingo”, explicó el Mtro. Esquivel Longoria.

Ante estas condiciones, señaló que existe una alta probabilidad de heladas durante el fin de semana, por lo que recomendó a la población mantenerse bien abrigada.

En cuanto a las temperaturas máximas, indicó que el cielo se mantendrá relativamente despejado, lo que permitirá que se caliente durante el día.

“En las zonas centro y sur del estado, las máximas oscilarán entre 26 °C y 27 °C, mientras que en la zona norte se prevén valores de 21 °C a 23 °C, con la posibilidad de alcanzar hasta 26 °C entre jueves y viernes, pero no esperamos que rebasen esos valores”, dijo.

Agregó que, “para el sábado y domingo, las temperaturas máximas tenderán a disminuir, generando un enfriamiento a lo largo del día, con la permanencia de aire templado a frío durante el fin de semana”.

Respecto a la precipitación, señaló que no se esperan lluvias, ya que el contenido de humedad en el aire es bajo. No obstante, hacia el sábado o domingo podría incrementarse la nubosidad y la humedad, lo que elevaría ligeramente el potencial de lluvia, aunque sin condiciones favorables para precipitaciones significativas.

Recordó que, al encontrarse aún en la temporada invernal, es común la presencia de sistemas frontales, corrientes en chorro y ríos atmosféricos, fenómenos característicos de esta época del año que continuarán afectando diversas regiones del país, principalmente el norte, donde se registran temperaturas considerablemente bajas, especialmente en zonas serranas de Chihuahua, Durango y Coahuila.

“En Guanajuato capital, esperamos cambios sustanciales en las variables temperatura y viento; también un poquito más de lluvia probablemente hasta inicios de febrero”, finalizó.

La UG realiza actualizaciones constantes de estos pronósticos e invita a la comunidad a consultar la información a través del portal web www.acaug.ugto.mx y de la página de Facebook del Área de Ciencias Atmosféricas y del Observatorio Meteorológico de la UG.