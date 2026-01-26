Autoridades estatales y federales refuerzan seguridad y coordinación tras masacre en Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- Tras los lamentables hechos registrados el día de ayer en la comunidad de Loma de Flores, en el municipio de Salamanca, autoridades municipales, estatales y federales acordaron fortalecer la coordinación institucional para atender la situación, avanzar en las investigaciones y reforzar la seguridad en la zona.

Durante una reunión de trabajo realizada en el C4 de Salamanca, el Secretario de Gobierno, Jorge Daniel Jiménez Lona, reiteró el respaldo del Gobierno del Estado al municipio y subrayó que la ruta para dar resultados es el trabajo conjunto.

“Tenemos la instrucción de la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo de brindar todo el apoyo. Venimos a hacer equipo con el Ayuntamiento y con las autoridades municipales para responder con coordinación, inteligencia y acciones concretas”, expresó.

Jiménez Lona destacó que no habrá impunidad y que las instituciones continuarán trabajando de manera articulada para dar certeza a la ciudadanía y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

En el encuentro participaron el General Gabriel Martínez García, comandante de la 16/a Zona Militar; el alcalde de Salamanca, César Prieto Gallardo; el Secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez; y el Fiscal General del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste.

El Secretario de Seguridad y Paz informó que desde el primer momento se ha dado seguimiento puntual al caso, lo que ha permitido generar información relevante para fortalecer las líneas de investigación y las acciones operativas en campo.

Por su parte, el Fiscal General del Estado confirmó que existen avances significativos en la investigación y reiteró que se continuará trabajando hasta llevar a los responsables ante la justicia, conforme al debido proceso.

Como resultado de esta mesa interinstitucional, se acordó reforzar la presencia y coordinación de los cuerpos de seguridad, así como implementar acciones preventivas y operativas para preservar el orden público y brindar mayor tranquilidad a las familias salmantinas.

El alcalde César Prieto agradeció el acompañamiento y la disposición de las autoridades estatales y federales, y reiteró la importancia de mantener una coordinación permanente para esclarecer los hechos y atender las necesidades del municipio.

Finalmente, el Secretario de Gobierno subrayó que el Estado seguirá acompañando a Salamanca con estrategia, coordinación y trabajo constante, reafirmando el compromiso de proteger a las familias y contribuir a la recuperación de la tranquilidad en la región.