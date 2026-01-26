“Sanjuaneros” dejan la capital entre aplausos de fieles y molestia de conductores

Guanajuato, Guanajuato.- Los contingentes más numerosos, procedentes del noreste de Guanajuato y Querétaro, pasaron este domingo y lunes por el sur de la ciudad, con aplausos y solidaridad de creyentes y molestia de automovilistas por provocar caos en la circulación.

Durante la semana pasada, las unidades de la Dirección de Protección Civil municipal apoyaron el ingreso de al menos 10 mil personas peregrinas que llegaron a la ciudad por la carretera a dolores Hidalgo.

Quienes llegaron con luz del día, siguieron su camino hacia Silao para continuar su peregrinar rumbo a San Juan de los Lagos.

Ya para el fin de semana el flujo por esa entrada disminuyó, pero llegó el otro bloque, que transitaba por la carretera a Juventino Rosas. Así como los primeros podían quedarse a descansar en la exestación de ferrocarril, los que venían por la otra ruta se quedaban principalmente en La Sauceda.

Este domingo, Protección Civil recibió en la comunidad de La Sauceda a la Peregrinación Regional Interdiocesana, con un contingente aproximado de 15 mil personas provenientes de Querétaro, San Juan del Río, Celaya y San Miguel de Allende.

Durmieron en ese lugar y salieron este lunes desde las cuatro de la mañana; Aproximadamente a las 7:00 horas transitaron por avenida Santa Fe, pero fue tan numeroso el contingente, que alcanzó a afectar a quienes iban rumbo a escuelas y trabajo, lo que provocó el aumento del caos vial en la zona y la molestia de conductores. Finalmente, las peregrinaciones se enfilaron rumbo a santa Teresa y de ahí unos siguieron rumbo a Silao y otro hacia el Cubilete, pues tienen como tradición pasar primero a ese santuario antes de seguir rumbo a San Juan de los Lagos.

De acuerdo con Protección Civil, durante la semana apoyaron a más de 25 mil personas que caminan en peregrinación, sin contar las que lo hacen en pequeños grupos.