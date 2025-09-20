Guanajuato: delitos de alto impacto a la baja durante agosto

Guanajuato, Guanajuato.- El refuerzo de la seguridad en Guanajuato, con la participación de instituciones federales, estatales y municipales, se reflejó con una importante reducción en delitos de alto impacto al cierre del mes de agosto, de acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En homicidio doloso, se registraron 173 víctimas en agosto, lo que equivale a un promedio diario de 5.6 casos, cifra que representa una reducción del 40.61% frente a septiembre de 2024 y del 55.91% respecto a febrero de 2025, el mes más alto del presente año.

Otros delitos también mostraron reducciones importantes. En extorsión se contabilizaron 79 carpetas, con una reducción del 12.2% frente al mismo mes de 2024. En feminicidio se registraron tres carpetas en agosto y diez en lo que va del año, lo que significa una baja del 16.67% respecto a 2024.

En cuanto al robo a casa habitación, se reportaron 253 carpetas en agosto, lo que refleja una reducción del 7.3% frente al mismo mes de 2024, y en el acumulado enero–agosto se observa una disminución del 10%. El robo a transeúnte tuvo 38 carpetas en agosto, con un descenso del 25.5% respecto al mismo mes del año anterior y del 12.1% en el acumulado del año.

El robo de vehículo sumó 268 carpetas, con una reducción del 20.9% frente a agosto de 2024; en el acumulado enero–agosto, la disminución es del 10.1%. En robo a negocio se registraron 359 carpetas, lo que representa una baja del 9.6% frente al mismo mes del año anterior. En secuestro se abrió una carpeta en agosto y seis en lo que va del año, lo que significa una reducción del 14.3% en comparación con 2024.

Estos resultados son producto del esfuerzo coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Paz, las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal y las policías municipales, bajo la estrategia estatal CONFIA (Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen).