CANI atiende reportes de animales en las calles de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El Gobierno de Irapuato refrenda su compromiso con el bienestar animal, siendo no solo una política pública, sino una causa compartida, una muestra del cariño que sentimos por quienes no tienen voz y una expresión de la ciudad sensible y solidaria que estamos construyendo juntos.

Cuidar a los animales es también cuidar de nuestra propia seguridad y bienestar. Prevenir que más perros y gatos vivan en situación de calle significa brindarles una vida digna y, al mismo tiempo, evitar riesgos que pueden poner en peligro tanto a ellos como a la ciudadanía. Esta es una tarea en la que gobierno y sociedad debemos caminar de la mano.

Por esta razón, se implementan acciones de prevención, a través de la atención a reportes ciudadanos sobre animales en situación de calle, siendo de los tres reportes más comunes que se registran en las redes oficiales del Gobierno de Irapuato.

El viernes 19 de septiembre, alrededor de las 10 de la mañana, personal de la Coordinación de Prevención, Atención y Protección Animal (CANI) atendió reportes en las colonias Nogalia y Las Brisas, donde en los últimos tres meses se han registrado 11 avisos a través del 072 sobre perros en condición de calle. Con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública, se realizó el retiro y resguardo responsable de los animalitos reportados.

Los lomitos recibirán atención y valoración médica, para posteriormente integrarse al programa de adopción, en el que buscamos que cada uno encuentre una familia que les brinde el amor y los cuidados que merecen.

Es importante recordar que, cuando un perro se encuentra en la vía pública, personal de CANI puede retirarlo para proteger a la comunidad y al propio animal. Si cuenta con un responsable, este debe acreditar la propiedad mediante identificación oficial, evidencia y cartilla de vacunación actualizada. En caso de no hacerlo, o si el animal ha mostrado conductas agresivas, no es posible regresarlo.

El llamado es claro: si queremos un Irapuato más humano, necesitamos trabajar juntos. Adoptar con responsabilidad, esterilizar, vacunar y cuidar a nuestros animales de compañía son actos de amor que cambian vidas.