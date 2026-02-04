Reconocen en Guanajuato labor de nutriólogos en prevención de enfermedades

Guanajuato, Gto.- El Secretario de Salud del Estado, Gabriel Cortés Alcalá, presidió la conmemoración del Día del Profesional de la Nutrición, en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana de León.

Reconoció el trabajo de los profesionales de la nutrición integrados a la dependencia estatal, quienes han hecho de su vocación una forma de cuidar vidas, prevenir enfermedades y transformar hábitos, aun cuando eso implica ir contra costumbres muy arraigadas.

“Hoy es un día para decir gracias. Gracias a quienes, todos los días, nos recuerdan que la salud no empieza en el hospital, empieza en el plato, en el mercado, en la lonchera, en la mesa familiar. Hoy reconocemos a las y los profesionales de la nutrición del estado de Guanajuato”, señaló en su mensaje el secretario de salud del estado.

Cortés Alcalá resaltó que no solo hablan de calorías, proteínas o porciones. Hablan de dignidad, de equidad, de derecho a una vida saludable.

Acompañan a niñas y niños en su crecimiento, a mujeres en el embarazo, a personas con enfermedades crónicas, a adultos mayores que quieren seguir siendo independientes

“En Guanajuato, su trabajo tiene un impacto real y profundo en la salud pública. Cada orientación nutricional bien dada es una oportunidad de prevenir diabetes.

Cada plan alimenticio personalizado es una batalla ganada contra la hipertensión.

Cada comunidad educada en alimentación saludable es un futuro con menos sufrimiento y más bienestar”, expresó.

Finalmente agradeció a los profesionales de la nutrición por enseñar que comer bien no es un lujo, sino un derecho: “Feliz Día del Profesional de la Nutrición.

En el evento estuvieron presentes: la Dra. Claudia Susana Gómez López, Rectora General de la Universidad de Guanajuato; la Dra. Mónica Del Carmen Preciado Puga, Directora del Departamento de Medicina y Nutrición Universidad de Guanajuato; Dr. Marco Antonio Hernández.

Después del acto inaugural hubo una serie de conferencias donde estuvieron 400 profesional de la nutrición de unidades hospitalarias y primer contacto del ISAPEG, DIF Estatal, Secretaría de Educación Guanajuato, Colegio de Nutriólogos de León, IMSS, ISSSTE, PEMEX, Universidad de Guanajuato, IBERO León, UNIVA León, Universidad Latina de México.