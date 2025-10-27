Berdegué ‘presume’ visita de ONU mientras se niega acuerdo con agricultores

México.- El secretario de Agricultura, Julio Berdegué ‘presume’ la visita del director de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) mientras los campesinos luchan por su supervivencia. La reunión de los agricultores con la Secretaría de Gobierno para recibir un pago justo por los granos concluyó con una falta de acuerdo por parte del gobierno para respetar el precio de 7 mil 200 pesos por tonelada de maíz y 6 mil pesos por el trigo.

A escasas horas de la reunión con campesinos de Sinaloa, Michoacán y Guanajuato, Berdegué ‘presumió’ la visita del director de la FAO, a quién dio un recorrido por la Secretaría de Agricultura, según informó en redes:

“Hoy recibimos en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural al director general de la FAO, QU Dongyu

Acordamos trabajar en temas prioritarios del Gobierno, analizando las experiencias y capacidades de la FAO en favor del pueblo de México”.

La FAO es una organización que promueve los sistemas agrícolas y trabaja con los países en el desarrollo de políticas para la sostenibilidad y gestión de recursos, además de mejorar su producción. El secretario de agricultura afirmó laborar en favor del pueblo mexicano con instituciones internacionales, sin embargo, tras una larga espera, las peticiones de los campesinos fueron denegadas.

¡Fuera Berdegué!: gritaban los asistentes desde la entrada de las instalaciones de la SEGOB, cansados del diálogo sin solución. Con dicho cierre, se anuncian bloqueos en diversas carreteras del país, protestando por la crisis del campo.