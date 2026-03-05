Guanajuato atraerá turismo internacional durante el Mundial de Fútbol

León, Guanajuato.- Con la mira puesta en el flujo de visitantes que llegará a México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, el gobierno de Guanajuato ya trabaja en una estrategia para captar parte del turismo internacional que viajará al país para presenciar los encuentros del torneo.

La secretaria de Turismo del estado, Lupita Robles, aseguró que desde inicios de 2026 se han impulsado diversas acciones para posicionar a la entidad como un destino atractivo para los aficionados que asistirán a los partidos mundialistas.

La estrategia impulsa que los aficionados que acudan a las sedes mundialistas también incluyan a Guanajuato dentro de su itinerario de viaje.

La estrategia es que quienes lleguen a México por el Mundial puedan incluir al estado en su recorrido. Estamos proponiendo paquetes de al menos dos días para que conozcan Guanajuato, señaló.

Uno de los principales objetivos es aprovechar los días libres que existen entre partido y partido para atraer a turistas de distintos países.

Robles mencionó el caso de aficionados colombianos que podrían asistir a encuentros en diferentes ciudades del país. Si una selección juega primero en la Ciudad de México y posteriormente tiene un partido en Guadalajara, Guanajuato busca convertirse en una escala turística durante ese intervalo.

Para lograrlo, el estado ya ha iniciado acuerdos con operadores turísticos internacionales y mantiene colaboración con embajadas de países que participarán en la justa deportiva, a quienes se les envía información sobre los principales destinos turísticos de la entidad.

Otra de las estrategias será llevar la promoción turística directamente a las ciudades sede del torneo. Guanajuato tendrá presencia en Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, donde se instalarán espacios de promoción del estado.

En estos puntos se ofrecerán catas de vino, tequila y mezcal, además de muestras de la gastronomía guanajuatense, mientras operadores turísticos promoverán y venderán paquetes para visitar distintos municipios del estado.

Con estas acciones, autoridades estatales buscan que los miles de aficionados que llegarán al país por el Mundial aprovechen su estancia para descubrir la oferta cultural, histórica y gastronómica de Guanajuato.