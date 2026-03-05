Arrancan escuelas del deporte en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de impulsar el talento deportivo y promover estilos de vida saludables, autoridades del Gobierno de Irapuato dieron arranque oficial a las Escuelas del Deporte, un programa que busca fortalecer la formación integral de niñas, niños y jóvenes del municipio.

A través de la Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud (Comudaj), se ofrecerán espacios de entrenamiento en distintas disciplinas, con el acompañamiento de entrenadores capacitados, fomentando no solo el desarrollo físico, también valores como la disciplina, el respeto, el trabajo en equipo y la perseverancia.

Durante el evento de arranque, la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó la importancia de consolidar el deporte como una herramienta de transformación social y prevención.

Por su parte, Janet Estrada Ponce, directora de Comudaj Irapuato, señaló que las Escuelas del Deporte representan una oportunidad para que las nuevas generaciones descubran su talento y fortalezcan su desarrollo personal en entornos seguros.

Las Escuelas del Deporte estarán disponibles en diversas unidades deportivas del municipio, acercando oportunidades tanto a la zona urbana como rural, con el propósito de garantizar que más familias tengan acceso a programas de activación física y formación deportiva.