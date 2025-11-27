Guanajuato alcanza récord de donación de órganos con el donador 128 del año

Guanajuato, Gto.- El donador de órganos 128 del año se dio esta mañana en el Hospital General Silao, logrando la procuración de un hígado, dos riñones y dos córneas.

Se trata de un joven de 19 años, de oficio albañil y apasionado futbolista. El día de su accidente había obtenido una victoria en un partido de fútbol, actividad que representaba una parte esencial de su vida.

Se distinguía por su firme determinación para enfrentar las dificultades, su carácter fuerte y su constante disposición a luchar por sus objetivos.

Siempre estaba rodeado de amigos, quienes valoraban su compañerismo, energía y nobleza.

La Secretaría de Salud de Guanajuato reconoce ampliamente a todo el personal del Hospital Silao por la disposición en la activación del “Código Vida” para agilizar este proceso durante la madrugada de este jueves.

Ambas córneas serán trasplantadas en la Clínica T1 del IMSS. El hígado será trasplantado en un hospital de la Ciudad de México. Uno de los riñones se destinará a un paciente del Hospital de Especialidades Pediátrico de León y el otro será trasplantado en el Hospital General de León.

Este año, Guanajuato suma 128 donadores, de los cuales se han obtenido 396 órganos y tejidos.

Entre ellos se encuentran 227 córneas, 109 riñones, 30 huesos y 23 hígados, además de 5 corazones y 2 pieles.

Con esta cifra, Guanajuato ya superó los 126 donadores registrados en 2024, marcando un nuevo máximo estatal en materia de procuración de órganos y tejidos.