Recuperan en Celaya camión robado con carga de lácteos valuada en 700 mil pesos

Celaya, Guanajuato.- Integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) adscritos a la Región IV de la Secretaría de Seguridad y Paz aseguraron un camión con una carga de productos lácteos valuada en aproximadamente 700 mil pesos, tras un reporte emitido por el Sistema Estatal C5i.

Como parte de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), los integrantes de las FSPE activaron un operativo cuando el C5i informó sobre el robo de un vehículo de carga en Apaseo el Grande que trasladaba cajas de queso con destino al municipio de Celaya.

El personal operativo comenzó con la búsqueda en corredores carreteros y zonas urbanas, con el fin de localizar la unidad y evitar la dispersión de la mercancía.

Fue en la colonia Industrial, a la altura de una empresa embotelladora, que los oficiales ubicaron un camión blanco con las puertas traseras entreabiertas, por lo que comenzaron una revisión. Al consultar las placas con el C5i, confirmaron que se trataba del vehículo reportado horas antes.

El camión modelo 2020, con placas del estado de Querétaro, y su carga fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público del fuero común en Celaya, para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Entre lo asegurado se encontraron 14 tarimas con 50 cajas con queso, así como 700 cajas más cuyo valor aproximado es de 700 mil pesos.

La Secretaría de Seguridad y Paz refrenda su compromiso con la protección de la legalidad, y la defensa de los ciclos productivos. Se exhorta a la ciudadanía a reportar cualquier actividad ilícita o sospechosa de manera anónima a través del número 089, así como a utilizar el 911 en caso de emergencias.