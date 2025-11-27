Inauguran Lechera en Boquillas para fortalecer el abasto social

La Tienda Bienestar inició operaciones con la entrega simbólica de tarjetas a nuevas beneficiarias

Redacción Notus27 noviembre, 2025

Abasolo, Guanajuato.- Se llevó a cabo la inauguración de la Lechera en la comunidad de Boquillas, ubicada en la Tienda Bienestar de la calle Manuel Doblado #825. El evento contó con la presencia del Promotor Social Edgar Padilla Hidrogo; del Prof. José Samuel Navarro Carrillo, Director de Desarrollo Social; José Ramírez Herrera, Jefe de Almacén de Alimentación para el Bienestar Estación Corralejo; C. María Carmen Guerrero Jiménez, Subgerente del Programa de Abasto Social de Leche para el Bienestar; y Lic. Carlos Fidel García Vélez, Coordinador de Abasto.

Durante la ceremonia, las autoridades dirigieron mensajes a las familias presentes y realizaron la entrega simbólica de tarjetas a las nuevas beneficiarias. Finalmente, se llevó a cabo la fotografía oficial, en la que participaron María de los Ángeles Santacruz Rivera, Dulce María Vaca Contreras, Maribel Barroso Mata y Ma. del Carmen Contreras Rojas, marcando así el inicio formal de esta nueva etapa del programa en la comunidad.

Con esta inauguración, se reafirma el compromiso de acercar programas esenciales a las comunidades, garantizando que más familias de Abasolo tengan acceso a apoyos que mejoren su bienestar y calidad de vida.

