Catean vivienda en Barrio Nuevo por presunta fosa clandestina en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un operativo de cateo se llevó a cabo este día en una vivienda ubicada en la colonia Barrio Nuevo, en el municipio de Irapuato, luego de que colectivos de madres buscadoras denunciaran la aparente presencia de una posible fosa clandestina al interior del inmueble.

Esta zona es identificada dado que en meses pasados fue escenario de una masacre durante una fiesta patronal en donde varias personas perdieron la vida en un ataque armado y ahora es escenario de una búsqueda de restos humanos en una propiedad del barrio.

Tras el señalamiento realizado por los colectivos, autoridades ministeriales acudieron al lugar y, con apoyo de elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal, iniciaron las diligencias correspondientes para verificar la información. El área fue resguardada por las corporaciones de seguridad, mientras se restringía el acceso a la zona para garantizar el desarrollo de las labores.

Durante el cateo, agentes ingresaron al domicilio con palas, picos y diverso material, con el objetivo de realizar excavaciones en puntos específicos donde se presume podrían encontrarse restos humanos. Las acciones se llevaron a cabo bajo estrictos protocolos y con la presencia de personal especializado.

Hasta el momento, no se ha confirmado de manera oficial el hallazgo de cuerpos o restos humanos. Será la Fiscalía General del Estado la instancia encargada de determinar, tras los análisis periciales, si en el lugar se localizaron restos humanos y, en su caso, dar a conocer los resultados de la investigación.

Las autoridades señalaron que continuarán con las indagatorias y reiteraron su compromiso de colaborar con los colectivos y familiares de personas desaparecidas para el esclarecimiento de estos hechos.