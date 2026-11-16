Guanajuato actualizará el modelo de atención a personas generadoras de violencia

La Secretaría de las Mujeres inició los trabajos para renovar un esquema que, según el Gobierno estatal, llevaba más de diez años sin ajustes operativos

Redacción Notus16 noviembre, 2026

Guanajuato, Gto.- El Gobierno de Guanajuato inició la actualización y homologación del Modelo de Atención a Personas Generadoras de Violencia, con el objetivo de fortalecer la atención especializada y la protección de mujeres, adolescentes y niñas, informó la Secretaría de las Mujeres.

La dependencia indicó que el modelo llevaba más de diez años sin ajustes operativos y que la renovación busca dejar atrás un esquema centrado en pláticas de concientización. La nueva propuesta tendrá un enfoque psicoeducativo e interdisciplinario, con perspectiva de género y derechos humanos, para atender las conductas violentas y prevenir su repetición.

La secretaria de las Mujeres, Itzel Balderas, señaló que la atención a quienes ejercen violencia debe acompañarse de medidas para evitar que las víctimas queden desprotegidas. El modelo contempla resguardo, orientación y seguimiento de las medidas de protección mientras las personas generadoras de violencia reciben atención especializada.

La propuesta también prevé vincular a las personas usuarias y sus entornos con servicios de salud mental, protección a la infancia, oportunidades laborales y continuidad educativa. Para ello, se plantea la coordinación con instituciones como la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA), INAEBA, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG) y el DIF Estatal.

Como parte de los trabajos, se instalaron dos mesas técnicas. Una reunirá a 16 instituciones canalizadoras para compartir información sobre antecedentes y delitos imputados y evaluar los avances de cada caso. La otra coordinará la derivación a servicios de salud, educación y desarrollo social.

Redacción Notus16 noviembre, 2026

Redacción Notus

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información