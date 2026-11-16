Guanajuato actualizará el modelo de atención a personas generadoras de violencia

Guanajuato, Gto.- El Gobierno de Guanajuato inició la actualización y homologación del Modelo de Atención a Personas Generadoras de Violencia, con el objetivo de fortalecer la atención especializada y la protección de mujeres, adolescentes y niñas, informó la Secretaría de las Mujeres.

La dependencia indicó que el modelo llevaba más de diez años sin ajustes operativos y que la renovación busca dejar atrás un esquema centrado en pláticas de concientización. La nueva propuesta tendrá un enfoque psicoeducativo e interdisciplinario, con perspectiva de género y derechos humanos, para atender las conductas violentas y prevenir su repetición.

La secretaria de las Mujeres, Itzel Balderas, señaló que la atención a quienes ejercen violencia debe acompañarse de medidas para evitar que las víctimas queden desprotegidas. El modelo contempla resguardo, orientación y seguimiento de las medidas de protección mientras las personas generadoras de violencia reciben atención especializada.

La propuesta también prevé vincular a las personas usuarias y sus entornos con servicios de salud mental, protección a la infancia, oportunidades laborales y continuidad educativa. Para ello, se plantea la coordinación con instituciones como la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA), INAEBA, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Economía, la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG) y el DIF Estatal.

Como parte de los trabajos, se instalaron dos mesas técnicas. Una reunirá a 16 instituciones canalizadoras para compartir información sobre antecedentes y delitos imputados y evaluar los avances de cada caso. La otra coordinará la derivación a servicios de salud, educación y desarrollo social.