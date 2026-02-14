Guanajuato: 1 de cada 3 divorcios ocurre tras 20 años de matrimonio

Guanajuato.- EL INEGI documentó 1.77 divorcios por cada mil habitantes de 18 años en adelante en el estado de Guanajuato, durante el 2024. Más de una tercera parte de guanajuatenses que se separaron legalmente, duraron 21 años o más en su matrimonio.

Las estadísticas demuestran que, al parecer la edad no es una barrera para la separación matrimonial. Esto derivado de que el 19.4 por ciento duraron de 1 a 5 años; el 15.1 por ciento de 6 a 9 años; el 17.9 por ciento de 10 a 15 años; el 11.7 de 16 a 20 años; y el 1.6 menos de un año.

Con una leve reducción respecto al 2023, en el país se identificaron 161 mil 932 casos, de los cuales, sólo 439 fueron entre mujeres y 244 entre hombres.

Asimismo, en promedio la edad de las mujeres al momento del divorcio fue de 41.1 años, mientras que la de los hombres fue de 43.6 años.

La relación de divorcios y matrimonios en la entidad fue medida con un valor de 26.2. Un total de 7 mil 645 causas se registraron durante el año, entre las principales se encuentra el mutuo consentimiento; el divorcio encausado, en el cual no se alega una causa específica ni se cuenta con la aceptación de otro cónyuge; y el abandono de hogar por más de tres o seis meses.

Entre las características de las personas divorciantes destaca una educación equivalente a la preparatoria y más del 50% de hombres y mujeres reportó que contaba con un trabajo.