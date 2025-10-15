Defienden panistas propuesta para “masculinidades positivas”

Guanajuato, Guanajuato.- La Comisión para la Igualdad de Género se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar dos propuestas legales; una en materia de masculinidades positivas y cunas vacías. La primera fue sujeta a debate entre panistas y opositoras.

La iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado para promover acciones tendientes a la resignificación de la masculinidad, busca establecer maneras más justas, respetuosas e igualitarias en el actuar de los hombres a través de la deconstrucción de estereotipos sexistas y roles tradicionales de género, donde las relaciones se construyan en delante de forma igualitaria y por lo tanto no jerárquica a la par de conocer que la masculinidad no tiene por qué ser siempre violenta o tóxica.

Los participantes externaron que no podrían existir masculinidades igualitarias; que se atienden a mujeres y hombres agresores que se incorporan en un grupo de reeducación; se refuerza el marco normativo; que más allá de promover un tipo de masculinidad se debe buscar la erradicación de la violencia; entre otros aspectos.

Las panistas Susana Bermúdez, Yesenia Rojas Cervantes y Ana María Esquivel defendieron la propuesta al señalar que busca la implementación de políticas públicas encaminadas a la prevención, como son los servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos para las personas agresoras, encaminadas a la construcción social de conductas no violentas y equitativas, con el propósito de eliminar estereotipos de supremacía masculina y patrones machistas que generan la violencia en contra de las mujeres.

La morenista Maribel Aguilar González indicó que el foco de la ley que originalmente está centrado en la protección y atención al empoderamiento de las mujeres víctimas puede diluirse hacia modelos formativos dirigidos a niños, hombres y familias en general. La emecista Sandra Alicia Pedroza Orozco se sumó al rechazo a la propuesta y señaló que podría ser sobregulatoria y que puede derivar en imposición de roles del Estado contrariando el principio de autonomía personal: no se atacan los patrones machistas que generaron la violencia; ya se cuenta con programas y acciones que buscan la reeducación con aras a prevenir y erradicar la violencia; entre otros aspectos, comentó.

Finalmente, la mayoría panista votó a favor del dictamen.

Cunas vacías

En un segundo momento se revisó la propuesta de reforma a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el Estado de Guanajuato, en materia de muerte gestacional, neonatal y perinatal. La iniciativa busca la atención a la salud mental de la familia derivada de la muerte gestacional, perinatal o neonatal del hijo o hija, pues constituye una afectación psicoemocional cuya experiencia marca a las madres y padres para toda su vida y cuyo proceso de duelo, de no atenderse adecuadamente, puede prolongarse por mucho tiempo.

Hay dos minutas en el orden federal en el Congreso de la Unión en la materia por lo que se sugiere aguardar la finalización de los procesos legislativos pendientes, especialmente lo referente a las reformas a la Ley General de Salud, legislación que establecerá la pauta para la armonización de las legislaciones locales en la materia.

La emecista Maribel Aguilar González acusó que la propuesta maternaliza el abordaje, centrándose primordialmente en la atención a la mujer-madre desde una óptica psicosocial y médica, sin integrar plenamente la perspectiva de igualdad de género que la Ley para la Igualdad debe promover, lo que, dijo, implicaba que se corre el riesgo de reducir las problemáticas a aspectos individuales, sin reconocer las causas estructurales de desigualdad que también deben atenderse.

En los trabajos de la mesa participaron las diputadas Susana Bermúdez Cano, Sandra Alicia Pedroza Orozco, Ana María Esquivel Arrona, Maribel Aguilar González y Yesenia Rojas Cervantes; así como representantes de la Secretaría de las Mujeres, de la Consejería Jurídica y de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Dialogan sobre propuesta para considerar como discriminación el discurso de odio.

Convocada por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar una iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato, a fin de incluir el concepto de discurso de odio.

La iniciativa pretende dar un paso para visibilizar y detener las conductas inhumanas perpetradas a otro ser humano por su simple condición o preferencia sexual; de igual manera, para que aquellas personas que promuevan o que realicen ataques a la dignidad de las personas con motivo de su condición o de su preferencia sexual puedan ser sancionadas buscando proteger a las personas de sufrir discriminaciones.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas Plásida Calzada Velázquez, Ana María Esquivel Arrona y Miriam Reyes Carmona.

Además, asistieron Alicia del Socorro Franco Dávalos, presidenta del Consejo para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en la entidad; Héctor Ricardo García Fraustro, subsecretario de la Diversidad Sexual y de Género; José Antonio Martínez González, director de política públicas y estrategias para la Atención de los Derechos Humanos y Leonardo de Jesús Becerra Bernardino; Vicente Vázquez y Karla Cruz Vega de la Consejería Jurídica; así como Alma Paola Domínguez, titular del Instituto de Investigaciones Legislativas.