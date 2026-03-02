Guadalupe Tafolla Flores nueva titular de la Unidad de Transparencia, en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- Por unanimidad, fue aprobado el nombramiento de la licenciada Guadalupe Tafolla Flores como nueva titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cargo desde el cual será responsable de garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de rendición de cuentas y acceso a la información.

La designación se realizó durante sesión formal del ayuntamiento, en la que los integrantes del órgano correspondiente respaldaron de manera unánime la propuesta, destacando la importancia de fortalecer los mecanismos de transparencia institucional.

La presidenta municipal Yozajamby Molina dijo que “Agradezco profundamente a las y los regidores por su respaldo. En este gobierno no tenemos nada que esconder: rendimos cuentas en nuestras mañaneras, en las mesas de trabajo y, sobre todo, en las calles.”

Como titular de la Unidad de Transparencia, Tafolla Flores tendrá entre sus funciones atender y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información, supervisar la correcta publicación de obligaciones en los portales oficiales, así como promover la cultura de la transparencia y la protección de datos personales.

Autoridades señalaron que este nombramiento busca consolidar una gestión abierta, cercana a la ciudadanía y apegada a los principios de legalidad, máxima publicidad y rendición de cuentas.

La nueva titular de Transparencia no es nueva en la baraja de funcionarios de la presente administración puesto que fue la encargada del Instituto de la Mujer.