Predial en Irapuato supera los 307 millones en el primer bimestre

Irapuato, Guanajuato.- Autoridades del Gobierno de Irapuato, a través de la Tesorería Municipal informan que, al cierre del mes de febrero de 2026, se ha logrado un avance histórico en la recaudación del Impuesto Predial, alcanzando más de 307 millones de pesos.

Esta cifra representa el 82% de la meta anual establecida de 374 millones de pesos, consolidando la confianza de la ciudadanía en la administración actual y asegurando recursos que se traducirán en mejores servicios públicos y obras para las familias irapuatenses.

Miguel Ángel Fonseca Gutiérrez, tesorero municipal, destacó que gracias a la participación activa de las y los contribuyentes, el municipio presenta una salud financiera sólida en comparación con el ejercicio fiscal 2025.

Al 25 de febrero de 2026, la recaudación registró un incremento histórico cercano a 29 millones de pesos respecto al mismo periodo del año anterior.

“Durante el primer bimestre del año, la respuesta de las y los ciudadanos ha permitido un avance histórico para las finanzas municipales. El municipio se encuentra en una posición sólida para transformar estos recursos en obras y servicios que continúen mejorando nuestra ciudad”, refirió.

En cuanto al padrón de contribuyentes, de un total de 178 mil 534 cuentas registradas, ya se han liquidado 106 mil 523, lo que representa un avance del 60% en el número de cuentas pagadas.

Fonseca Gutiérrez explicó que, aunque concluyeron los descuentos por pronto pago del 12% en enero y del 10% en febrero, el compromiso de la Administración es apoyar la economía familiar. Por ello, se anuncian las siguientes facilidades para quienes aún presentan adeudos, invitando a la ciudadanía a acercarse a las oficinas de Tesorería:

* Descuentos en recargos: se realizará un análisis para continuar aplicando porcentajes significativos de descuento en recargos.

* Convenios de pago: posibilidad de suscribir acuerdos en parcialidades de hasta nueve meses.

* Plataformas digitales: el pago puede realizarse de manera rápida y segura a través de las plataformas oficiales o directamente en las oficinas de Tesorería.

El Impuesto Predial es la principal fuente de ingresos propios del municipio. Permitiendo dinamizar el flujo financiero para rehabilitar calles, mejorar el alumbrado público y reforzar la seguridad.