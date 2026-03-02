¿Desde cuándo comenzó a operar CJNG en Guanajuato?

Irapuato, Guanajuato.- “Como Jalisco tiene frontera con Guanajuato, invadieron primeramente León en el 2015 y Pénjamo en la zona sur”, así lo dijo el experto en seguridad, David Saucedo, sobre la llegada del cartel que comandaba el líder de un cartel quien falleció hace una semana, durante un enfrentamiento en Talpa de Allende.

El consultor en programas de gobierno y especialista en seguridad, dijo que el Cártel Jalisco empezó a operar más o menos en el año 2015 en Guanajuato y de manera simultánea en otros estados del país, esto derivado de la captura y extradición del Chapo Guzmán hacia los Estados Unidos.

“Como Jalisco tiene frontera con Guanajuato, invadieron primeramente León en el 2015 y Pénjamo en la zona sur. Fueron dos brazos, dos columnas de fuerzas del Cártel Jalisco que empezaron a invadir Guanajuato. En el 2015 llegan a León y empiezan a establecer un intento de alianza con la Unión de León, la mafia local que operaba por allá desde hace décadas”, dijo Saucedo.

En ese mismo sentido, en el caso de León al parecer la llegada de este grupo delincuencial, fue en la recta final del gobierno de Bárbara Botello “entonces eso fue desde 2015 aproximadamente, 2014-2015. De ahí saltaron, de León saltaron a Silao, de ahí a Irapuato”.

Finalmente dijo que después del ingreso de este cartel a León y Pénjamo, al parecer siguieron con Irapuato donde empezaron los conflictos con el grupo llamado Sombra y de a Abasolo, Huanímaro,