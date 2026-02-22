Guadalajara “incendiado” tras presunta captura de líder criminal

Guadalajara, Jalisco

La presunta detención del líder criminal, en Tapalpa desató una serie de narcobloqueos, balaceras e incendios en distintos puntos de Jalisco.

El operativo de fuerzas federales, originó que autoridad estatal declarara código rojo en Guadalajara y varios municipios, invitando a las personas a no salir.

Al igual, fue informado que se han presentado ataques contra elementos de diversas corporaciones en la carretera a Chapala; San Miguel de La Paz, contra la Guardia Nacional; Periférico y Las Cañadas contra policías de Zapopan.

Al igual que en Calzada del Ejército y Avenida Revolución, así como en la calle Mariano Jiménez y República, contra policías del estado y en Nicolás Regules y Epigmenio González contra policías de Guadalajara

El secretario general de gobierno, Salvador Zamora a través de redes sociales publicó que a raíz del operativo federal y informó la suspensión del transporte público por algunas horas con el fin de evitar afectaciones a la ciudadanía.

El gobierno del Estado informó de manera preliminar que existen quema de vehículos en los siguientes puntos:

Zapopan

Periférico y Tabachines

Periférico y Vallarta

Periférico y avenida Alcalde

Carretera a nogales a la altura de La Venta del Astillero

Guadalajara

Avenida La Paz y 16 de Septiembre

Periférico y Calzada independencia

Batallón de San Patricio y Calzada independencia

Periférico y Ángel Martínez, colonia rancho Nuevo

Interior del estado

Mazamitla

Chapala

Zapotlanejo

Tapalpa

Zacualco de Torres

Autlán de Navarro

Cihuatlán

Puerto Vallarta