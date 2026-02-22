Asesinan a “El Mencho” en Jalisco

Guadalajara, Jalisco.- El líder criminal Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, fundador y líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue asesinado a balazos, tras un operativo de fuerzas federales en Talpa de Allende, Jalisco.

Aunque no se ha dado a conocer de manera oficial, fue informado que “El Mencho” era el objetivo principal del operativo y que derivado de un enfrentamiento, fue ultimado a balazos.

Luego de una serie de operativos de seguridad en el municipio de Talpa de Allende, una zona dominada por Oseguera Cervantes, fue el lugar en el que ocurrió el enfrentamiento.

El Mencho o también conocido como el Señor de los Gallos, nació el 17 de julio de 1966 en la comunidad de Naranjo de Chila, en el municipio de Aguililla, Michoacán y según el informe que hay del líder criminal, de joven migró a Estados Unidos y a su regresó se volvió cercano Ignacio Coronel Villarreal, Nacho Coronel y luego de la muerte de Nacho Coronel, El Mencho y Erik Valencia Salazar, El 85, fundaron el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Hasta el momento se registraron bloqueos carreteros en al menos seis entidades: Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes.