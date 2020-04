Grúas Guzmán, policías y tránsitos de Pénjamo: «Negocio redondo”

Pénjamo, Guanajuato

En Pénjamo, al parecer existe una cadena de “corrupción” entre tránsito municipal, seguridad pública y los responsables de grúas para que uno multe a conductores y el otro se los lleve al corralón sin justificación a fin de poder colectar dinero.

La denuncia la hizo hace una semana el periodista Roberto Arellano, quien fue detenido y golpeado por tránsitos municipales, porque al parecer estaba en estado de ebriedad, dato que emitió la presidencia municipal, pero que no confirmó con evidencia médica o de otro tipo.

La red de “corrupción” de la que el comunicador, detalló, supuestamente tiene bastante tiempo en la que oficiales de Tránsito y Seguridad Pública, instalan un retén y con apoyo de la empresa de grúas llamada «Grúas Guzmán», reparten dinero entre dicha empresa y los uniformados.

La mecánica del “retén” es que Salvador Guzmán propietario de las grúas Guzmán, acuerda que entre más vehículos sean multados y llevados por sus grúas, él al parecer les da una comisión a los oficiales, partiendo desde el de mayor mando al que se encuentra en el punto de “negocio”.

Antecedentes

La empresa de «Grúas Guzmán» se ubica en la calle Cuitzeo de la comunidad de Santa Ana Pacueco que es el poblado más grande de Pénjamo y que tiene injerencia entre Guanajuato y Michoacán. Hay que señalar que el 17 de junio del año pasado, el periodista Roberto Arellano ya había tenido una agresión de parte de Salvador Guzmán propietario de las grúas.

El 28 de mayo del año 2018, Notus ya había evidenciado el problema en el que Grúas Guzmán era la empresa particular para el arrastre y pensión de motocicletas y vehículos sancionados en el municipio y donde las quejas de los afectados eran variadas.

No hay información oficial

En relación a la recaudación de dinero por parte de la Administración del panista Juan José García López, no existe información en el portal de transparencia sobre el dinero, monto, multas y motivos del uso de esta empresa contratada para dicho propósito.

Hasta el momento se desconoce si existe dinero en las “arcas municipales” de Pénjamo, por lo que es incierto conocer la realidad de este servicio que “ayuda” a llevarse vehículos que han sido “retenidos” en operativos de seguridad pública y tránsito municipal.

Parte del texto emitido por el periodista Roberto Arellano:

Los oficiales de Tránsito y Seguridad Pública, instalan el retén con una empresa de grúas llamada «Grúas Guzmán» con la que existe una red de corrupción y mientras más vehículos recojan, hay más repartición de dinero entre dicha empresa y los policías.

Salvador Guzmán propietario de las grúas se dio el lujo de agredir verbal y físicamente a mi esposa con tal de quitarles las llaves del vehículo y se encuentran lastimadas y lesionadas de sus manos y brazos por el maltrato que sufrieron de parte del mencionado.

En el video que a continuación les mando, se aprecia que cuando me quiero identificar y decirles que soy periodista, director de Info Metrópoli, más se molestan y en el piso me pisan la cabeza mientras me esposan.