Tránsitos golpean a periodista que descubre red de corrupción en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- Tránsitos de Pénjamo golpearon a un periodista y a dos mujeres porque supuestamente no quisieron ser revisados en un reten, pero en un vídeo se muestra que no opusieron resistencia.

El periodista desde hace tiempo ha puesto en evidencia que tránsitos de la delegación de Santa Ana Pacueco al parecer benefician a la empresa de grúas Guzmán.

A la par la presidencia emitió un comunicado en el que dice que presuntamente no era la primera ocasión en la que el comunicador Roberto Arellano de Infometropoli, estaba en estado de ebriedad y agredía a policías, pero no existe un registro.

Según la información de testigos, el periodista fue detenido de manera arbitraria, porque no se le permitió pagar la multa y tampoco se le dio una explicación, pues no estaba en estado de ebriedad.

Carta del periodista Roberto Arellano del medio de información Infometropoli

«Compañeros buen día, la noche de ayer al regresar del estado de Guanajuato a La Piedad Michoacán, elementos de Tránsito y Seguridad Pública de la delegación de Santa Ana Pacueco Guanajuato, perteneciente al municipio de Pénjamo me bajaron de mi camioneta en un retén que instalan cerca del puente Querétaro antes de entrar a Michoacán, me golpearon, me esposaron y esposado en la patrulla un oficial que dijo llamarse Nazario García me golpeó a patadas en mis partes íntimas y golpes de puño en la cara.

Los oficiales de Tránsito y Seguridad Pública, instalan el retén con una empresa de grúas llamada ‘Grúas Guzmán’ con la que existe una red de corrupción y mientras más vehículos recojan, hay más repartición de dinero entre dicha empresa y los policías.

Salvador Guzmán propietario de las grúas se dio el lujo de agredir verbal y físicamente a mi esposa con tal de quitarles las llaves del vehículo y se encuentran lastimadas y lesionadas de sus manos y brazos por el maltrato que sufrieron de parte del mencionado.

En el video que a continuación les mando, se aprecia que cuando me quiero identificar y decirles que soy periodista, director de Info Metrópoli, más se molestan y en el piso me pisan la cabeza mientras me esposan.»