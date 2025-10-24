San Miguel de Allende celebra la magia del Día de Muertos con experiencias culturales y gastronómicas

San Miguel de Allende, Guanajuato.- San Miguel de Allende se viste de color, tradición y misticismo hasta el 9 de noviembre para ofrecer una de las experiencias más auténticas durante las vísperas del Día de Muertos. La ciudad se transforma en el escenario perfecto para quienes buscan sumergirse en la esencia de esta celebración, honrando a los fieles difuntos a través de una propuesta cultural y sensorial incomparable.

Durante los últimos días de octubre y los primeros de noviembre, el aire se impregna del aroma a cempasúchil, copal y las delicias de la temporada. Cada restaurante, hotel y terraza engalana sus espacios con ofrendas tradicionales, invitando a locales y visitantes a ser parte de esta fiesta de memoria y color. Los visitantes disfrutarán de una celebración comunitaria que combina rituales ancestrales, altares, arte y sabores locales, creando recuerdos que trascienden lo visual y lo sensorial.

Las vísperas del Día de Muertos en San Miguel de Allende son un momento de profunda conexión con nuestras raíces, invitando a los viajeros a vivir estas fechas desde el corazón, compartiendo la mesa, el arte y la memoria en un entorno lleno de tradición.

Para aquellos que deseen experimentar la magia de esta temporada, San Miguel de Allende ofrece un abanico de experiencias únicas:

● FESTIVAL VIVOS Y MUERTOS: Celebra su décimo aniversario con una jornada completa donde niños y familias podrán sumergirse en la tradición. El evento invita a crear arte, elaborar catrinas, calaveras y altares, además de participar en diversas actividades. Los asistentes disfrutarán de presentaciones escénicas, exhibiciones y más en un ambiente comunitario. Este aniversario especial rinde homenaje a la creatividad colectiva, honrando las costumbres mientras ofrece un espacio para la autoexpresión. 26 de octubre de 2025 11:00 a.m. a 5:00 p.m. PARQUE BENITO JUÁREZ, Hermanos Aldama & Diezmo Viejo, Zona Centro, 37700 San Miguel de Allende, Gto., México.

● FESTÍN DE VIDA: Disfruta de un brunch dominical especial con el Festín de Vida y el buffet Cosecha de Temporada. El programa incluye un taller de alfeñique con causa, un taller de tamales y música en vivo y menús especiales. Todas estas actividades se realizan en un entorno único, rodeado de la ofrenda más destacada de San Miguel de Allende. HOTEL HACIENDA EL SANTUARIO, Aldama 41, Zona Centro, 37700 San Miguel de Allende, Gto., México.

● PROGRAMA ESPECIAL DÍA DE MUERTOS: Una velada con el ballet folklórico representativo de San Miguel de Allende, que cumple 50 años de historia sobre el escenario. 31 de octubre de 2025 6:00 p.m. a 10:00 p.m. EL SINDICATO, Recreo 4, Zona Centro, Centro, 37700 San Miguel de Allende, Gto., México.

● LA ÚLTIMA CENA DE LAS CATRINAS: Una celebración distintiva que incluye un trago de bienvenida, música en vivo y un menú ancestral acompañado de relatos cortos. La experiencia se complementa con pulque espumoso con pétalos y mezcal ceremonial. Del 1 de noviembre a las 7:00 p.m., al 2 de noviembre, 11:00 p.m. NUMU BOUTIQUE HOTEL – BY HYATT, Guanajuato Guanajuato MX, Nemesio Diez 20, Zona Centro, 37700 San Miguel de Allende, Gto., México.

● CAMINO AL MICTLÁN: Una exclusiva cena maridaje con Tequila Reserva de la Familia, diseñada por el Chef Ejecutivo Ernesto Narváez en colaboración con la reconocida Chef Lula Martín del Campo. 1 de noviembre de 2025, de 7:00 p.m. a 11:00 p.m. HOTEL LIVE AQUA, SAN MIGUEL DE ALLENDE, Calz. De La Presa No. 85, Zona Centro, 37700 San Miguel de Allende, Gto., México.

● DÍA DE LOS MUERTOS: Una noche con concurso de catrinas, entretenimiento en vivo, barra libre y estaciones de comida en el jardín. Además, en el restaurante Pirules Garden se servirá una cena ancestral de tres tiempos de temporada, creada

por el Chef Odín Rocha. Del 2 de noviembre de 2025, 8:00 p.m., al 3 de noviembre, 12:00 a.m. ROSEWOOD SAN MIGUEL, Nemesio Diez 11, Zona Centro, 37700 San Miguel de Allende, Gto., México.

San Miguel de Allende es, sin duda, el destino ideal para quienes buscan una conexión genuina con la cultura mexicana en su momento más significativo, invitando a celebrar la vida mientras se honra a la memoria de los que nos precedieron.