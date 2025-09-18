¡Gracias a Dios!: Leslie Michelle Pérez apareció viva

Irapuato, Guanajuato.- La joven Leslie Michelle Pérez de 19 años y mamá de un bebé de 3 meses, fue localizada con vida, así lo informaron sus familiares; aunque su suegro, al que también sacaron a la fuerza de su casa, en la colonia Las Carmelitas, aún no aparece.

La espera terminó de manera exitosa, al menos para Leslie Michelle Pérez, luego de que había pasado casi una semana desde que un grupo de personas se la llevaron a ella y a su suegro Juan Carlos Hernández Aguiñaga, de 45 años de edad que a la fecha se encuentra desaparecido.

A ambos los sacaron por la fuerza de su casa, la madrugada del 11 de septiembre 2025, en Las Carmelitas de Irapuato, esto alrededor de las 4 de la mañana. Leslie tiene un tatuaje en la pantorrilla del lado derecho con un par de caras de payaso, una triste y una contenta; un lunar en la barbilla del lado izquierdo, una cicatriz en la rodilla.

Desde que se llevaron a la joven que vivía en la colonia Las Carmelitas, familiares, colectivos de búsqueda y amigos estuvieron investigando su paradero, sin que se pudiera conocer dónde fue encontrada, bajo que condiciones de salud o cómo ocurrió, aunque afortunadamente con vida.}

El panadero de Las Carmelitas sigue desaparecido

Juan Carlos Hernández Aguiñaga, de 45 años de edad. Ampliamente conocido en la colonia Las Carmelitas por su oficio como panadero, el día que se llevaron a Leslie, él también fue llevado a la fuerza, pero no ha tenido la misma suerte que su nuera, porque no ha sido encontrado.

El irapuatense “Juanito” como lo llaman sus clientes, es un hombre de complexión robusta, tranquilo, apegado a su familia y aparentemente sin problemas.