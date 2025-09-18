Gaby, vocación y servicio en Protección Civil de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- En la víspera del Día Nacional de Protección Civil, que se conmemora este 19 de septiembre, Gabriela Martínez, conocida con afecto como “Gaby” entre sus compañeros, comparte lo que representa para ella formar parte de la corporación. Para la rescatista, la fecha es especial porque le recuerda la importancia de estar siempre preparada para ayudar a la gente en situaciones de emergencia.

Con cuatro años de servicio, Gaby ha desempeñado labores en distintos ámbitos: desde cargos operativos, la atención telefónica de reportes en el Sistema de Emergencias 9-1-1, hasta funciones administrativas dentro de la Coordinación Municipal de Protección Civil. Su vocación nació de una experiencia personal: la pérdida de su hermano en un accidente de motocicleta. “Yo estoy aquí gracias a mi hermano que falleció en un accidente de motocicleta; por él soy lo que soy y gracias a él me encuentro en Protección Civil para ayudar a más personas que se encuentran en ese tipo de situaciones”, compartió.

Durante su trayectoria, recordó como uno de los casos más significativos un accidente carretero ocurrido de madrugada, en el que resultaron menores lesionados y hubo personas fallecidas. En esa ocasión, familiares de las víctimas reconocieron el apoyo brindado por los rescatistas, lo que la motivó a seguir dando lo mejor en cada servicio.

Gaby destacó que el apoyo de su familia y compañeros ha sido fundamental para su crecimiento personal y profesional, ya que la impulsa a seguir preparándose. Actualmente, junto a sus colegas, recibe capacitación constante en temas de Protección Civil para actuar con mayor capacidad ante emergencias.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a usar responsablemente el Sistema de Emergencias 9-1-1, al recordar que las llamadas de broma entorpecen la atención de casos reales, en los que incluso puede estar en riesgo la vida de una persona.