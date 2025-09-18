Calles de Guanajuato, mortales: muere hombre por caída accidental

Este es el segundo percance de este tipo registrado en los últimos días, por las características del golpe, el hombre falleció antes de que le brindaran asistencia

Guanajuato, Guanajuato.- Un hombre de unos 30 años de edad murió luego resbalar y caer esta mañana en la colonia Centro Molino del Rey. El incidente se reportó a las 07:43 horas en la calle Belaunzarán, donde fue localizado sangrando y tendido en la vía pública.

Ante el llamado de auxilio, acudió Protección Civil para brindar los primeros auxilios y asistencia al lesionado, pero al revisarlo vieron que, por las características del golpe y el sangrado, ya no tenía signos vitales.

Es el segundo percance de este tipo registrado en los últimos días. El pasado 9 de septiembre, otro hombre sufrió una caída de su propia altura en el callejón de San Ignacio, en la colonia Marfil.

Al lugar acudieron paramédicos de Bomberos en la ambulancia R4, quienes valoraron al lesionado, identificado como Jorge. Tras la revisión médica se determinó que no era necesario su traslado a un hospital, por lo que recibió atención en el sitio.

Durante la atención de la emergencia, la vialidad se vio afectada con tráfico lento, ya que la ambulancia permaneció en plena circulación.

