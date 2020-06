«Godín» aumenta 25 kilos durante la cuarentena y no lo dejan entrar en su chamba

Momentos muy incómodos pasó un hombre en España, pues debido al aislamiento social aumentó 25 kilos y al regresar a su trabajo no lo dejaron pasar, ya que no sabían quién era él.

Claro que con la cuarentena la gente aumentará unos kilitos y tal vez luzca un poco diferente, pero no tanto para que en tu trabajo no te reconozcan. El español aseguró que al llegar a su trabajo no lo dejaron ni pasar, y eso que tenía una credencial que lo acreditaba como empleado de la empresa.

El afectado expresó que el estar encerrado le dio mucha ansiedad y se la pasaba comiendo durante gran parte del día. Ese estilo de vida tan desbalanceado en su alimentación provocó que aumentara tantos kilos. El hombre aseguró que comía hasta seis veces al día.

Sin embargo, el español no se rindió y buscó la manera en que los jefes se dieran cuenta que él era quien decía ser, incluso se hizo una prueba de ADN, pero ni así lo dejaron pasar, en el tiempo en que la prueba llego el hombre tuvo que laborar desde su automóvil.

Si también aumentaste unos kilitos de más será mejor que realices un poco de ejercicio, si no quieres que te pase lo mismo y no te reconozcan en la chamba.

Subí lo normal, 25 kg en la cuarentena 😓 Posted by W16 Consulting on Thursday, June 11, 2020