Más de 4 mil 800 emprendedores guanajuatenses reciben apoyo de la Financiera “Tú Puedes”

León, Guanajuato.- La Financiera y Apoyos “Tú Puedes Guanajuato” ha aprobado más de 4 mil 890 financiamientos por un monto superior a los 335 millones de pesos, a nueve meses de su creación. La meta global para este año es alcanzar los 375.5 millones de pesos en créditos otorgados.

Durante la transmisión del programa Conectando con la Gente, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo destacó que esta institución ofrece trámites ágiles y requisitos accesibles para impulsar el crecimiento de los negocios locales.

En el programa participaron beneficiarias de los apoyos, como Patricia Almaguer López, quien con el financiamiento “Confiamos en Ti” amplió su emprendimiento de renta de lavadoras y lavandería, y Carla Denisse López, quien recibió el apoyo económico “Creemos en Ti” para fortalecer su negocio de colocación de pestañas.

La directora general de la Financiera, Ivon Padilla Hernández, invitó a más personas a acercarse a los programas de crédito, capacitación y apoyo, que se adaptan a distintos tipos de emprendimientos. Explicó que los créditos van desde 10 mil hasta 3 millones de pesos, con plazos de pago de entre 24 quincenas y 60 meses, y con tasas de interés competitivas.

Los programas con mayor financiamiento han sido “Estamos Contigo”, con 105 millones de pesos; “Evoluciona”, con 91 millones; y “Alcanza tu Sueño”, con 55 millones. Además, comerciantes y tianguistas han recibido apoyos por 205 millones de pesos.

En cuanto a los apoyos no reembolsables del programa “Creemos en Ti”, se han entregado 2 mil 240 beneficios, con una inversión superior a los 15.6 millones de pesos.

“La gente emprendedora de Guanajuato no está sola; cuentan con el Gobierno de la Gente para hacer crecer sus negocios y cumplir sus sueños”, señaló la gobernadora.

Las personas interesadas pueden consultar los programas disponibles en la página creemosenti.com, en las redes sociales de @tupuedesgente o comunicarse al teléfono 477 148 1242.