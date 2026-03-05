Balean a estudiante del Cecyteg en Apaseo el Alto

Apaseo el Alto, Guanajuato.- Un estudiante del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (Cecyteg) plantel Apaseo el Alto fue víctima de un ataque armado que lo dejó gravemente herido, generando preocupación entre la comunidad estudiantil y padres de familia.

Los hechos se registraron en el municipio de Apaseo el Alto, en el estado de Guanajuato, cuando el joven fue interceptado por sujetos armados que, sin mediar palabra, realizaron varias detonaciones en su contra. Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar con rumbo desconocido.

Testigos alertaron de inmediato al sistema de emergencias 911, por lo que paramédicos acudieron al sitio para brindar los primeros auxilios al estudiante, quien fue trasladado a un hospital de la región para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, su estado de salud se reporta como delicado.

Elementos de Seguridad Pública municipal y de la Guardia Nacional implementaron un operativo en la zona para tratar de ubicar a los presuntos responsables, sin que hasta ahora se haya informado sobre personas detenidas.

Las Autoridades del colegio señalaron que se mantienen atentos a la situación del alumno y brindan el apoyo necesario tanto a él como a su familia.

«El Colegio ha activado de manera inmediata los protocolos correspondientes y se encuentra en coordinación con las autoridades competentes, quienes ya atienden el caso.

Reiteramos nuestro compromiso con el bienestar de nuestras y nuestros estudiantes y con la tranquilidad de las familias que confían en nuestra institución educativa.»,

Así mismo, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del ataque y determinar si la agresión está relacionada con algún conflicto previo o con la situación de violencia que se vive en la región.