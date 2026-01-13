Gobierno del Estado refrenda apoyo a madres buscadoras

Abasolo, Guanajuato.- El Gobierno del Estado, en voz del secretario de Gobierno Jorge Jiménez Lona, informó que para el 2026 la Comisión Estatal de Búsqueda contará con un presupuesto récord de 214 millones de pesos, aprobado por el Congreso del Estado.

El funcionario estatal señaló que con este presupuesto se reitera el compromiso de seguir respaldando a las madres buscadoras y a los colectivos de búsqueda y así fortalecer las acciones de localización de personas desaparecidas, al igual que la continuidad de las verificaciones en centros de tratamiento contra las adicciones.

Jiménez Lona detalló que para 2026 se ha reforzado de manera significativa la Comisión Estatal de Búsqueda y la Comisión de Atención a Víctimas,

“Estamos reforzando con mayor equipamiento, con unidades, con cámaras especializadas, y vamos a trabajar muy duro con los colectivos. Hay una encomienda de la gobernadora de respaldar a las madres buscadoras, y así lo vamos a estar haciendo desde el gobierno del Estado”, afirmó.

El funcionario destacó que el Estado mantiene una presencia constante y un diálogo permanente con los colectivos, con al menos cuatro encuentros al año, y adelantó que en enero se realizará una nueva reunión en la que estará presente la gobernadora, como muestra del acompañamiento institucional a las labores de búsqueda.

Como segundo eje, el Secretario subrayó que continuarán las verificaciones a centros de atención en adicciones, una línea de trabajo clave en la localización de personas. Detalló que durante el año pasado se revisaron 305 centros de rehabilitación, logrando localizar a 12 personas que se encontraban ocultas, y aseguró que este esfuerzo se mantendrá en coordinación con la Comisión de Búsqueda y los colectivos.

“Vamos a seguir trabajando, vamos a unir el esfuerzo con los colectivos, con la comisión de búsqueda, y a dar resultados”, concluyó el funcionario, al reiterar que el apoyo a las madres buscadoras y la búsqueda de personas seguirá siendo una prioridad para el Gobierno del Estado.