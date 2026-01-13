Gobernadora anunciará en breve obras de infraestructura para municipios

Abasolo, Guanajuato.- La Gobernadora del Estado de Guanajuato, Libia Dennise García, anunció que en breve dará a conocer el paquete de obras de infraestructura que se estarán ejecutando en los municipios, como parte de una estrategia integral para detonar el desarrollo regional y mejorar la calidad de vida de la población.

La mandataria explicó que cada municipio presentó su cartera de proyectos, mismos que fueron trabajados y validados durante el año pasado en coordinación con el Estado, especialmente aquellos relacionados con infraestructura, por tratarse de las obras de mayor impacto.

La gobernadora recordó que el Gobierno del Estado ingresó una solicitud de deuda por 4 mil millones de pesos para financiar proyectos estratégicos de infraestructura, proceso que se encuentra en su etapa final, por lo que próximamente se anunciarán los municipios que cumplieron con todos los requisitos y que serán beneficiados con estas obras.

En el caso de Abasolo, la gobernadora destacó el trabajo cercano que se ha mantenido con el alcalde, quien presentó una cartera de proyectos y solicitó recursos de deuda que no pudieron ser aprobados en el Congreso. No obstante, refrendó su respaldo a este municipio y a toda la región. Subrayó además que, por primera vez, los recursos se están ejerciendo con una visión regional, para garantizar que todas las zonas de Guanajuato cuenten con obra pública y desarrollo equilibrado.

En cuanto a las acciones para apuntalar el desarrollo económico de los municipios de Abasolo, Cuerámaro, Pénjamo y Huanímaro, Libia Dennise García señaló que se continuará impulsando los proyectos de Marca Guanajuato, una estrategia clave para fortalecer el emprendimiento local, el comercio y los negocios de la región. Asimismo, se promoverán certificaciones para la exportación, con el objetivo de abrir nuevos mercados a los productores y empresas locales.

Finalmente, la gobernadora adelantó que vienen anuncios importantes de infraestructura que se darán a conocer de manera conjunta con los alcaldes, y enfatizó que la apuesta del Gobierno del Estado es por proyectos que generen un beneficio real y duradero.

“Nosotros como funcionarios nos vamos a ir, pero lo que se queda es lo que pudimos trabajar con nuestra gente. Le apostamos a obras que cambien la vida de las personas y dejen un legado en Guanajuato”, concluyó.