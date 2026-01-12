Arranca Macroproyecto Hidrológico MD del Río Turbio en Manuel Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato.- Con el objetivo de fortalecer la infraestructura hidráulica y prevenir riesgos durante la próxima temporada de lluvias, este lunes dio inicio la Etapa 2026 de rehabilitación del Río Turbio, como parte del Macroproyecto Hidrológico MD.

Los trabajos se desarrollarán en el tramo comprendido entre el Ejido El Charcón y el Ejido Las Adjuntas, con una longitud aproximada de 9.5 kilómetros, donde se llevarán a cabo acciones de limpieza y desazolve del cauce, así como el reforzamiento de bordos, fundamentales para la protección de las comunidades aledañas.

Este proyecto, impulsado por el Gobierno Municipal de Manuel Doblado en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), tiene como objetivo principal brindar mayor seguridad a los ejidos y comunidades deEl Charcón, Manuel Doblado, Las Adjuntas, La Concepción Nueva, Tepozán, Zapote de Adjuntas, San José del Paso, Calzada de la Merced, Guayabo de Santa Rita y Sitio de Maravillas.

Al arranque de los trabajos acudieron el presidente municipal, Ing. Adolfo Alfaro; la regidora Guadalupe Zamora; la directora de Protección Civil, Trinidad Parra; y el director de Obras Públicas, Ing. Carlos Márquez, quienes destacaron la relevancia de estas acciones para el bienestar de la población.

Durante su intervención, el presidente municipal Adolfo Alfaro subrayó que estas obras representan una medida preventiva clave para la temporada de lluvias 2026, ya que permiten reducir riesgos de desbordamientos, fortalecer la infraestructura hidráulica y proteger el patrimonio de las familias de las comunidades beneficiadas.

Con el Macroproyecto Hidrológico MD, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con instancias federales para impulsar acciones que promuevan la seguridad, el desarrollo y la sostenibilidad en Manuel Doblado.