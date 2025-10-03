Gobierno de Pénjamo “en silencio” ante ataques armados

Pénjamo, Guanajuato.- La noche del pasado jueves, tres ataques armados en distintos puntos de Pénjamo cobraron la vida de 4 personas, entre ellos se presumen 2 menores de edad; además de reportarse al menos 3 heridos. En menos de dos horas, las colonias Arroyo Hondo, Lázaro Cárdenas e IVEG reportaron los hechos. Ante la violencia, no hay un pronunciamiento por parte de las autoridades del municipio.

La noche del pasado 2 de octubre, en el callejón Segunda de Guanajuato, de la colonia Arroyo Hondo, hombres armados dispararon contra civiles y se dieron a la fuga. 2 víctimas mortales fueron presuntamente identificadas como Víctor de 26 años y un menor de 14 años. Al menos otras 3 personas fueron llevadas a un hospital para recibir atención médica.

El segundo hecho ocurrió al poco tiempo, cuando presuntos sicarios atacaron a un motociclista y a su hijo de 3 años entre las calles Aurora y Marfil de la colonia Lázaro Cárdenas. Debido a las lesiones recibidas, ambos perdieron la vida en el lugar.

Minutos después, vecinos de la colonia IVEG llamaron al 911 tras escuchar varios disparos. Aparentemente, llegaron hombres armados a rafaguear una vivienda. De acuerdo al personal de seguridad, no hubo lesionados ni muertos, sólo se registraron daños materiales.

La Fiscalía se mantiene realizando las investigaciones correspondientes para cada caso, al igual que la SEMEFO al proceder con las necropsias de las víctimas. Sin embargo, ante la ola de violencia disparada en dichas colonias y en otros eventos esa misma noche, el gobierno municipal no ha emitido comunicado alguno.