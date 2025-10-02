En dos meses son localizados restos de más de 50 personas en Guanajuato

Guanajuato.- En menos de dos meses, la realidad del estado ha demostrado que los guanajuatenses viven sobre un “cementerio clandestino”. Más de 50 cuerpos fueron encontrados en distintas fosas alrededor de Guanajuato; personas que un día no volvieron a ver a sus seres queridos permanecían ocultas en predios de Irapuato, Guanajuato y Juventino Rosas.

Desde el 30 de julio, con uno de los hallazgos más significativos en el año, los colectivos y las autoridades no han frenado investigaciones en el estado. La confirmación de un domicilio en la comunidad de La Calera, intervenido por la Fiscalía del Estado hasta el 2 de agosto, resultó en el descubrimiento de restos correspondientes a 32 personas.

Las asociaciones no dejaron de buscar y pedir ser involucradas en las investigaciones fiscales. Denuncias anónimas simbolizaban una esperanza de localizar a madres, padres, hermanos, hijos y abuelos. Puntos en Pénjamo, Irapuato, Silao, Juventino Rosas, entre otros, fueron examinados por miembros de Hasta Encontrarte y Luz y Justicia.

En un periodo entre el 28 de agosto y el 15 de septiembre, un comunicado oficial revelaba la existencia de restos pertenecientes a 17 personas en Hacienda de Guadalupe, comunidad de Guanajuato capital. Las víctimas fueron dejadas entre cultivos de agave, cerca de un camino de terracería.

Unos días después, el 24 de septiembre, el colectivo Luz y Justicia reportó la localización de los restos de dos personas más en un lote de la localidad de San Diego de los Dolores en Juventino Rosas.

Molinos de Santa Ana, zona aledaña a La Calera en Irapuato, fue revisada por Hasta Encontrarte y el primero de octubre se informó haber encontrado al menos 6 cuerpos, pero se estima que podrían ser más.

De igual forma, mientras continúan las averiguaciones en Molinos de Santa Ana, las autoridades vuelven a prestar atención a Juventino Rosas. Mediante un operativo de seguridad, una búsqueda exhaustiva se llevará a cabo, pues aparentemente, las indagaciones, además de los desaparecidos cada día, no concluyen.